К казахстанцам с предупреждением обратилась крупнейшая сеть лабораторий
Фото: pexels
В крупнейшей сети клинико-диагностических лабораторий "Олимп" заявили, что выявлены случаи, связанные с мошенническими действиями третьих лиц, которые представляются сотрудниками КДЛ, сообщает Zakon.kz.
15 апреля 2025 года в своем Instagram сотрудники лаборатории предупредили, что они никогда не принимают оплату за медицинские услуги через:
- WhatsApp.
- Telegram.
- Личные переводы на банковские карты.
- Мессенджеры, чаты, ссылки.
- Мы не проводим конкурсы.
"Все действующие акции, специальные предложения публикуются на официальных ресурсах", – следовало из заявления.
Ранее психологи рассказали, как уберечь ребенка от влияния мошенников.
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