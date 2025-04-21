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Общество

К казахстанцам с предупреждением обратилась крупнейшая сеть лабораторий

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 12:17 Фото: pexels
В крупнейшей сети клинико-диагностических лабораторий "Олимп" заявили, что выявлены случаи, связанные с мошенническими действиями третьих лиц, которые представляются сотрудниками КДЛ, сообщает Zakon.kz.

15 апреля 2025 года в своем Instagram сотрудники лаборатории предупредили, что они никогда не принимают оплату за медицинские услуги через:

  • WhatsApp.
  • Telegram.
  • Личные переводы на банковские карты.
  • Мессенджеры, чаты, ссылки.
  • Мы не проводим конкурсы.

"Все действующие акции, специальные предложения публикуются на официальных ресурсах", – следовало из заявления.

Ранее психологи рассказали, как уберечь ребенка от влияния мошенников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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