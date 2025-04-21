К казахстанцам с предупреждением обратилась крупнейшая сеть лабораторий

В крупнейшей сети клинико-диагностических лабораторий "Олимп" заявили, что выявлены случаи, связанные с мошенническими действиями третьих лиц, которые представляются сотрудниками КДЛ, сообщает Zakon.kz.

15 апреля 2025 года в своем Instagram сотрудники лаборатории предупредили, что они никогда не принимают оплату за медицинские услуги через:

WhatsApp.

Telegram.

Личные переводы на банковские карты.

Мессенджеры, чаты, ссылки.

Мы не проводим конкурсы.

"Все действующие акции, специальные предложения публикуются на официальных ресурсах", – следовало из заявления.

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