Суд поставил точку по нашумевшему делу о массовом отравлении граждан после тоя в Экибастузе

В Экибастузе судом поставлена точка по нашумевшему делу о массовом отравлении граждан. Об этом 22 апреля 2025 года рассказали в прокуратуре Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В частности, в период с 14 по 16 апреля 2024 года в медицинские учреждения городов Астаны, Караганды, Павлодара и Экибастуза с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из ресторанов Экибастуза.

"Учитывая количество пострадавших людей, уголовное дело с момента расследования находилось на контроле прокуратуры города, назначены процессуальные прокуроры, организованы экспертизы, выезды следственной группы. Приговором Экибастузского городского суда виновное лицо осуждено к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Отмечается, что потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт.

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16 апреля 2024 года сообщалось, что массовым отравлением закончилось мероприятие "Кыз узату", которое прошло в одном из ресторанов Экибастуза. В ноябре того же года стало известно, что по решению Экибастузского суда 18 пострадавшим было частично удовлетворено требование о возмещении материального ущерба и морального вреда на сумму свыше 5 млн тенге.