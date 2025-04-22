В приграничном районе ВКО очистили родник Шыннет ата

В Маркакольском районе прошла экологическая акция по очистке родника Шыннет ата, ставшая частью республиканской программы "Таза Қазақстан" и акции "Мөлдір бұлақ".

Инициативу поддержали 25 волонтеров, которые за несколько часов собрали более 1 тыс. тонн бытовых отходов, оставленных в окрестностях источника.

Фото: пресс-центр ВКО

Местные жители выразили благодарность участникам мероприятия, отметив важность подобных акций для сохранения чистоты природы. Помимо непосредственной очистки водоема, главной целью акции стало формирование у населения экологической культуры и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды.

Фото: пресс-центр ВКО

Акимат Маркакольского района подчеркнул, что поддержка экологических инициатив будет продолжаться. В дальнейшем такие мероприятия планируется проводить регулярно, способствуя улучшению состояния природы региона.