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Общество

В приграничном районе ВКО очистили родник Шыннет ата

В приграничном районе ВКО очистили родник Шыннет ата, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 13:42 Фото: пресс-центр ВКО
В Маркакольском районе прошла экологическая акция по очистке родника Шыннет ата, ставшая частью республиканской программы "Таза Қазақстан" и акции "Мөлдір бұлақ".

Инициативу поддержали 25 волонтеров, которые за несколько часов собрали более 1 тыс. тонн бытовых отходов, оставленных в окрестностях источника.

Фото: пресс-центр ВКО

Местные жители выразили благодарность участникам мероприятия, отметив важность подобных акций для сохранения чистоты природы. Помимо непосредственной очистки водоема, главной целью акции стало формирование у населения экологической культуры и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды.

Фото: пресс-центр ВКО

Акимат Маркакольского района подчеркнул, что поддержка экологических инициатив будет продолжаться. В дальнейшем такие мероприятия планируется проводить регулярно, способствуя улучшению состояния природы региона.

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Айсулу Омарова
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