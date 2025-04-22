В приграничном районе ВКО очистили родник Шыннет ата
Фото: пресс-центр ВКО
В Маркакольском районе прошла экологическая акция по очистке родника Шыннет ата, ставшая частью республиканской программы "Таза Қазақстан" и акции "Мөлдір бұлақ".
Инициативу поддержали 25 волонтеров, которые за несколько часов собрали более 1 тыс. тонн бытовых отходов, оставленных в окрестностях источника.
Фото: пресс-центр ВКО
Местные жители выразили благодарность участникам мероприятия, отметив важность подобных акций для сохранения чистоты природы. Помимо непосредственной очистки водоема, главной целью акции стало формирование у населения экологической культуры и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды.
Фото: пресс-центр ВКО
Акимат Маркакольского района подчеркнул, что поддержка экологических инициатив будет продолжаться. В дальнейшем такие мероприятия планируется проводить регулярно, способствуя улучшению состояния природы региона.
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