Жара, дожди с грозами вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 22 по 24 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 22 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С. 23 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С. 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Алматы 22 апреля: переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С. 23-24 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. Прогноз погоды по Шымкенту 22 апреля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. 23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С. Материал по теме В Астане и 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 апреля Ранее синоптики сообщили, что мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане.

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