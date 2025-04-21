#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Общество

Жара, дожди с грозами вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

Жара, дожди с грозами вернутся в Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:17 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 22 по 24 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.
  • 23 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
  • 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 апреля: переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 23-24 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 апреля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.
  • 23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
  • 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:17
В Астане и 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 апреля

Ранее синоптики сообщили, что мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Актюбинской области стартовал проект "Школьное лесничество"
Общество
17:09, Сегодня
В Актюбинской области стартовал проект "Школьное лесничество"
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Общество
16:49, Сегодня
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане
Общество
15:14, Сегодня
Мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: