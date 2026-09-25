#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
441.89
502.56
5.19
Общество

Ветер до 20 м/с и грозы: ДЧС предупредил жителей Алматы о непогоде

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 16:21 Фото: pexels
В субботу, 26 сентября 2026 года, в Алматы объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города со ссылкой на штормовое предупреждение "Казгидромета".

Так, по данным специалистов, ветер ожидается северо-восточный, днем его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в горных районах Иле-Алатау, а также в Медеуском и Бостандыкском районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 16:21
Астану накроют заморозки, Шымкент зальет грозовыми дождями, а чего ждать Алматы – прогноз на выходные

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Казахстане. Согласно прогнозу на 25, 27 и 28 сентября 2026 года, в стране ожидаются снег и заморозки до -3°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
14:47, 22 апреля 2025
Алматинцев предупредили о надвигающейся непогоде
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
15:36, 09 апреля 2026
Погода сильно испортится: Алматы накроют грозы, а в горах пойдет снег
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
09:36, 15 декабря 2025
Снегопад, гололед и туман: жителей Алматы предупредили о непогоде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хорхе Масвидаль
16:19, Сегодня
"Топурия популярнее Царукяна": Масвидаль сделал заявление
Казахстанскому гимнасту не удалось выиграть вторую медаль на АИ-2026
16:00, Сегодня
Казахстан не выиграл вторую медаль Азиады в спортивной гимнастике благодаря Миладу Карими
Александр Меркель отметил развитие в казахстанском футболе
15:41, Сегодня
Экс-игрок "Милана" Александр Меркель отметил развитие в казахстанском футболе
ХК &quot;Барыс&quot;
15:24, Сегодня
Матч КХЛ "Барыс" - "Нефтехимик" перенесён в связи с общенациональным трауром в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: