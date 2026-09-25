Ветер до 20 м/с и грозы: ДЧС предупредил жителей Алматы о непогоде

В субботу, 26 сентября 2026 года, в Алматы объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города со ссылкой на штормовое предупреждение "Казгидромета".

Так, по данным специалистов, ветер ожидается северо-восточный, днем его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в горных районах Иле-Алатау, а также в Медеуском и Бостандыкском районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Казахстане. Согласно прогнозу на 25, 27 и 28 сентября 2026 года, в стране ожидаются снег и заморозки до -3°C.