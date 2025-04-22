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Общество

Сотрудница Генпрокуратуры обратилась к президенту с серьезным обвинением в адрес коллег

Прокурор, Жамбылская область, обращение, Генпрокуратура, президент, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 17:36 Фото: gov.kz
В соцсетях распространяется видеозапись обращения сотрудницы Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры к президенту с просьбой восстановить справедливость, сообщает Zakon.kz.
"Я, Кожабекова Алия, являюсь действующим сотрудником Департамента Комитета по Жамбылской области. В данном комитете удаление данных из базы ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – Прим. ред.) стало обыденным явлением, и виновные лица не несут никакой ответственности или несут только для галочки. А невиновные, как я, становятся жертвой системы правоохранительных органов..." – заявила в начале обращения женщина в форме.

По ее словам, в 2013 году, пока она была в отпуске, сотрудники департамента удалили в базе данных сведения о людях, привлеченных к уголовной ответственности, чтобы не выходила судимость. Когда она вышла из отпуска, была проведена проверка и виноватой в этом оказалась Кожабекова. И ее сняли с должности начальника отдела. С тех пор ей не давали нормально работать и отправляли с детьми на службу в разные районы. Вернувшись через 11 лет снова в департамент, в отдел уголовно-правовой статистики, Кожабекова снова выявила неоднократные удаления и изменения статданных в ЕРДР. Она написала рапорт на имя начальника. Однако, по словам Кожабековой, не все виновные понесли ответственность, уголовное дело так и не возбудили. А на нее сейчас оказывают давление и снова не дают нормально работать. Алия Кожабекова в настоящее время освобождена от должности.

Она просит главу государства принять меры, восстановить справедливость, поднять все ее предыдущие обращения, чтобы провели проверки компетентные сотрудники.

На это обращение отреагировали в Комитете по правовой статистике.

"В медиапространстве распространяется публичное выступление в социальной сети TikTok сотрудника Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Жамбылской области Кожабековой А. Е., в котором озвучены вопросы служебной деятельности департамента. Управлением собственной безопасности совместно с профильным подразделением проведена выездная проверка доводов заявителя, по итогам которой озвученные факты не нашли своего подтверждения", – указано в комментарии.

В ноябре 2024 года в Таразе задержали сотрудника прокуратуры по подозрению в мошенничестве. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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