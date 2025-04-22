Акимат обратился к жителям и предпринимателям Астаны с важной информацией

Жителей и гостей Астаны призвали на время воздержаться от прогулок в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение появилось 22 апреля 2025 года в Telegram-канале столичного акимата:

"С установлением благоприятных погодных условий Управлением охраны окружающей среды и природопользования Астаны ведутся обследования водоемов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара, мероприятия проводятся с участием научного сопровождения".

Цель научного сопровождения – обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что в свою очередь позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития.

"Вместе с этим для борьбы с летной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах. Дезинсекционные работы по борьбе с мошками и комарами проводятся в столице в шесть туров. Обработку начали осуществлять с 22 апреля до сентября. В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21:00 до 04:00". Пресс-служба акимата Астаны

В связи с этим, как отметили власти, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности:

Ограничить посещения обрабатываемой местности. Закрывать окна при обработке.

"Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы. Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка". Пресс-служба акимата Астаны

Также власти отметили, что в текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.

"В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо также присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки". Пресс-служба акимата Астаны

3 апреля 2025 года Астана объявила войну крысам.