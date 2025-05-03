К жителям Астаны обратились с важным предупреждением

Жителей и гостей Астаны предупредили о внесении изменений в схему движения трех городских автобусов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о маршрутах общественного транспорта № 18, 37 и 303.

"4 мая, в воскресенье, эти автобусы будут курсировать через ипподром "Казанат", – рассказали в ТОО "City Transportation Systems".

Со схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.

Ранее стало известно о том, где и как жители Астаны, а также все казахстанцы, смогут посмотреть военный парад, который состоится в столице 7 мая 2025 года.