Астана объявила войну крысам

В Астане стартуют работы по борьбе с грызунами. Дератизация будет осуществлена с использованием зерновых ядоприманок, разрешенных к применению в Казахстане. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы столичного акимата.

Так, по данным ведомства, согласно санитарным нормам, в 2025 году планируется провести дератизационные работы в два этапа (весной и осенью).

"Закрытые станции будут работать с 21 апреля по 18 мая, а открытые – с 20 апреля по 1 июня", – подчеркнули в акимате.

Специалисты уточняют, что обработке подлежат частный сектор (жилые массивы) и открытые территории (парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища).

"Жителям частного сектора бесплатно раздают специальные ядоприманки, на месте проводится инструктаж по безопасности. Дератизация осуществляется с использованием зерновых ядоприманок, разрешенных к применению в Казахстане". Пресс-служба акимата Астаны

В заключительной части заявления акимата сказано, что такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

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