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Советы

Диетолог объяснила, почему нельзя пить кофе и чай сразу после еды

кофе, польза, вред , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 01:51 Фото: pixabay
Кофе, чай и йогурт, употребляемые сразу после приема пищи, могут мешать усвоению важных микроэлементов. Об этом рассказала испанский диетолог Сандра Моньино, передает Zakon.kz.

В интервью изданию 20minutos эксперт пояснила, что йогурт, как и другие молочные продукты, содержит кальций, который может препятствовать усвоению железа из таких продуктов, как говядина, чечевица и шпинат.

Кроме того, кофе и чай также негативно влияют на усвоение железа, а также цинка и магния. По словам специалиста, причина кроется в танинах – веществах, обладающих антинутриентными свойствами.

Моньино рекомендует воздерживаться от употребления этих напитков как минимум в течение двух часов после еды, чтобы избежать нарушения усвоения питательных веществ. Также она напомнила о влиянии кофеина на сон и посоветовала пить кофе в утренние часы – между завтраком и обедом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее стало известно, кому нельзя пить черный чай. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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