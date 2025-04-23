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Общество

Верблюжонок провалился в яму в Кызылординской области: кадры спасения

Верблюжонок провалился в яму в Кызылординской области: кадры спасения, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 09:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 23 апреля 2025 года показало кадры спасения верблюжонка, провалившегося в яму в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

На помощь к верблюжонку пришли сотрудники МЧС.

"Верблюжонок спасен сотрудниками МЧС из канализационного колодца. Спасатели, использую лебедку аварийно-спасательного автомобиля, вытянули бедолагу. Инцидент произошел на территории одного из частных домов города Арал Кызылординской области", – говорится в релизе, распространенном в среду.

В ведомстве отметили, что, немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь.

В феврале 2025 года мы писали о том, что спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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