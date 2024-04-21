Опубликованы кадры спасения домашних животных на дачах Уральска

Министерство по чрезвычайным ситуациям Каахстана 21 апреля опубликовало кадры спасения домашних животных на дачах Уральска, сообщает Zakon.kz.

Видео ведомство разместило на своей странице в Instagram.

"На территории подтопленных дачных массивов близ города Уральск продолжаются поисково-спасательные работы. В воздухе работает вертолет. К этому часу эвакуированы более 100 собак и кошек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из дачного массива Уральска 1376 человек, ранее они отказались покидать свои дома.

Также сообщалось, что исполняющий обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Руслан Касыбаев на брифинге в СЦК заверил, что угрозы затопления Уральска нет.