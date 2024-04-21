Опубликованы кадры спасения домашних животных на дачах Уральска
Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Каахстана 21 апреля опубликовало кадры спасения домашних животных на дачах Уральска, сообщает Zakon.kz.
Видео ведомство разместило на своей странице в Instagram.
"На территории подтопленных дачных массивов близ города Уральск продолжаются поисково-спасательные работы. В воздухе работает вертолет. К этому часу эвакуированы более 100 собак и кошек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали из дачного массива Уральска 1376 человек, ранее они отказались покидать свои дома.
Также сообщалось, что исполняющий обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Руслан Касыбаев на брифинге в СЦК заверил, что угрозы затопления Уральска нет.
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