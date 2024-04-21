Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Опубликованы кадры спасения домашних животных на дачах Уральска

Опубликованы кадры спасения домашних животных на дачах Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 23:33 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Каахстана 21 апреля опубликовало кадры спасения домашних животных на дачах Уральска, сообщает Zakon.kz.

Видео ведомство разместило на своей странице в Instagram.

"На территории подтопленных дачных массивов близ города Уральск продолжаются поисково-спасательные работы. В воздухе работает вертолет. К этому часу эвакуированы более 100 собак и кошек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из дачного массива Уральска 1376 человек, ранее они отказались покидать свои дома. 

Также сообщалось, что исполняющий обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Руслан Касыбаев на брифинге в СЦК заверил, что угрозы затопления Уральска нет. 

Читайте также

МЧС обратилось с важным заявлением к казахстанцам
МЧС обратилось с важным заявлением к казахстанцам
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте
Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области
Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области
Диана Абдуллаева
Уральск Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
тренировки влияют на снижение уровня сахара в крови
В Италии выяснили, какие тренировки лучше всего снижают уровень сахара в крови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: