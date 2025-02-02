Спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке

Фото: скриншот видео

В Петропавловске мужчина решил самостоятельно спасти собаку, упавшую в колодец. Спустившись в колодец, он передал друзьям бедолагу, однако сам уже выбраться из глубокой скважины, полной холодной воды, не смог, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, прибывшие по заявлению друзей сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения вытянули мужчину из засады. Отмечается, что в медицинской помощи он не нуждался. МЧС предупреждает, что самостоятельно спускаться в колодец очень опасно! Ранее сообщалось, что беременную женщину спасатели экстренно доставили в Жезказган.

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