Спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке
Фото: скриншот видео
В Петропавловске мужчина решил самостоятельно спасти собаку, упавшую в колодец. Спустившись в колодец, он передал друзьям бедолагу, однако сам уже выбраться из глубокой скважины, полной холодной воды, не смог, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, прибывшие по заявлению друзей сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения вытянули мужчину из засады.
Отмечается, что в медицинской помощи он не нуждался.
МЧС предупреждает, что самостоятельно спускаться в колодец очень опасно!
Ранее сообщалось, что беременную женщину спасатели экстренно доставили в Жезказган.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript