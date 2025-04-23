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Общество

Национальный день книги: в учебных заведениях Астаны реализуется проект "8 минут чтения"

Проект &quot;8 минут чтения&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:15 Фото: акимат города Астаны
В рамках проекта "Читающая школа" в школах и колледжах Астаны с 2023 года реализуется проект "8 минут чтения". Сегодня столичные школьники и студенты начали занятия с чтения книг.

Как сообщает официальный сайт городского акимата, данное мероприятие было организовано в рамках Национального дня книги и направлено на популяризацию культуры чтения.

Фото: акимат города Астаны

По словам организаторов, сегодня этот проект охватывает 112 государственных школ и 9 колледжей Астаны. Проект ориентирован на обучающихся всех возрастных категорий – от учащихся начальных классов до студентов колледжей. Проект в школах направлен на развитие базовых навыков чтения, повышение способности понимать текст и привитие навыков ежедневного чтения. А для студентов колледжей предлагаются тексты профессиональной направленности, что способствует развитию их критического мышления и навыков анализа информации.

Фото: акимат города Астаны

Проект реализуется во всех организациях образования в последовательном формате: каждый день начинается с 8-минутного чтения. Литература подбирается в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Фото: акимат города Астаны

"Учащиеся приходят в школу в 07.45 ежедневно, а в 07.50 начинается 8-минутное чтение. Сказки для чтения для начинающих расположены в углу каждого класса. А старшеклассники приносят и читают свою ежедневную литературу. По окончании месяца по итогам ставят спектакли из сказок, рисуют рисунки, а старшеклассники выполняют и защищают проектную работу по прочитанным книгам. Все это организуется классными руководителями. Иногда, глядя на книги, которые читают дети, в школу приглашаются известные писатели, проводятся встречи", – рассказала о проекте директор школы-лицея №8 Гульнур Айтымова.

Фото: акимат города Астаны

Отметим, что основная цель проекта – повышение интереса к учебе, формирование всесторонне развитой, высококультурной личности.

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Айсулу Омарова
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