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Общество

Как в Алматы отметят Национальный день книги

Национальный день книги, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
23 апреля в Казахстане отмечается Национальный день книги – праздник, призванный подчеркнуть важность чтения и развития литературной культуры.

В Алматы к этой дате приурочено сразу несколько масштабных мероприятий, направленных на поддержку библиотечного дела, творческого развития молодежи и продвижение книги как ключевого элемента образования и самореализации.

Республиканский молодежный конвент библиотекарей

23 апреля в 14:00 стартует республиканский молодежный конвент "Уақыт кеңістігінде орын алған кітапхана", организованный библиотеками Алматы при поддержке Управления культуры города, "Ғылым ордасы" и Национальной библиотеки РК. Площадки мероприятия – Центральная городская библиотека имени А.П. Чехова, Центральная городская детская библиотека имени С. Бегалина и "Ғылым ордасы".

Конвент объединит молодых библиотекарей из всех регионов страны и станет профессиональной платформой для обмена опытом и повышения квалификации. В программе – практические мастер-классы, тренинговые сессии на основе международного опыта, ознакомительные практикумы по цифровизации и реставрации книжных фондов. Участники также обсудят вопросы вовлечения молодежи в библиотечную культуру и способы адаптации библиотек к новым технологиям и потребностям читателей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершится день посещением Молодежного комьюнити-центра Алмалинского района, где участникам продемонстрируют работу автономной библиотеки самообслуживания. Участие в мероприятиях бесплатное, при предварительной регистрации.

Награждение победителей конкурса "Юный писатель Алматы – 2025"

Также 23 апреля в 16:00 в здании Союза писателей Казахстана пройдет торжественное награждение победителей городского конкурса "Юный писатель Алматы – 2025", приуроченного к 130-летию со дня рождения казахского писателя Сапаргали Бегалина. Конкурс организован библиотеками Алматы, Союзом писателей Казахстана и объединением "Өркен".

В этом году 173 школьника в возрасте от 11 до 17 лет представили рассказы в жанре фэнтези, вдохновленные сюжетами и персонажами произведений Бегалина. При оценке работ учитывались оригинальность, литературное мастерство и раскрытие заданной темы. Впервые учреждена специальная номинация "Юное дарование – 2025" для самых младших участников.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Победители получат звание "Юный писатель Алматы – 2025", а лучшие рассказы будут опубликованы в электронном сборнике. Также предусмотрены подарки от организаторов и возможность дальнейшего сопровождения творческих проектов школьников.

Первый Республиканский библиотечный хакатон

24 апреля в Центре Alatau Creative Hub пройдет первый Республиканский библиотечный хакатон для молодых библиотекарей. Его участниками станут специалисты библиотечного дела из всех регионов страны. В формате интенсивной командной работы они будут разрабатывать проекты, направленные на решение актуальных задач библиотечного сектора – от внедрения цифровых сервисов до повышения привлекательности библиотек для молодежной аудитории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Команды представят свои идеи экспертному жюри, в состав которого войдут представители Минкультуры РК, библиотечных ассоциаций и IT-специалисты. Лучшие проекты будут рекомендованы к реализации в библиотеках страны, а победители получат поддержку для дальнейшей проработки своих решений.

Хакатон – это не только конкурс, но и платформа для нетворкинга и развития новых подходов к работе с книгой и читателем. Регистрация участников завершилась 15 апреля, участие бесплатное.

Таким образом, Алматы в эти дни становится центром притяжения библиотечной и литературной молодежи страны, объединяя профессиональное развитие, творчество и инновации под эгидой Национального дня книги.

Следить за событиями и итогами можно через официальные страницы библиотек Алматы в социальных сетях @library.almaty.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Айсулу Омарова
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