Местную полицейскую службу хотят упразднить в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 16 апреля 2025 года одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел".

Представил документ и.о. министра внутренних дел Санжар Адилов. По его данным, документом предусматривается внесение изменений и дополнений в 16 законов.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документом предусматриваются поправки уточняющего характера. В частности, предлагается:

– определить порядок содержания в приемниках-распределителях лиц, подвергнутых административному аресту;

– исключить понятие "местная полицейская служба".

"В целом, практика показала, что преобразование и создание МПС себя не оправдало. Выполнение прямых задач по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений и обеспечению дорожной безопасности, утвержденных Законом Республики Казахстан "Об органах внутренних дел", стало второстепенным, так как местные исполнительные органы для МПС стали определять иные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов. Таким образом, требуется приведение в соответствие функций и полномочий в целом административной полиции, направленной на реализацию основных задач органов внутренних дел", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Также документом предлагается в сфере подразделений полиции на транспорте термин "линейные" заменить на термин "на транспорте", поскольку этот термин применим исключительно к железнодорожным путям. Тогда как подразделения полиции на транспорте, кроме железной дороги, обслуживают как воздушные, так и морские гавани, здания железнодорожных организаций, вокзалов, грузовые парки, парки отстоя, которые являются точечными объектами транспорта.

Отмечается, что замена формулировки не изменит принцип работы, компетенцию и границы полномочий подразделений полиции на транспорте.

Еще одна норма направлена на исключение военно-следственных органов из системы территориальных органов полиции, поскольку они не являются территориальными органами полиции и в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об органах внутренних дел РК" выделены в самостоятельное подразделение органов внутренних дел. Полиция относится к правоохранительному органу.

Депутат Жаркынбек Амантайулы заявил, что одной из ключевых норм законопроекта является упразднение местной полицейской службы.

"По мнению уполномоченного органа, ее создание не оправдало ожидаемых результатов. Местная полицейская служба должна была обеспечить повышение уровня доверия местного сообщества к работе полиции. Однако по ряду причин поэтапно, начиная с 2018 года, прошла ряд реорганизаций. К примеру, с передачей функции акимам по назначению руководителей местной полицейской службы привело к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции и местной полицейской службы. Перед участковыми инспекторами ставились первостепенные задачи по охране общественного порядка, в результате на второй план отошли их основные функции по взаимодействию с населением. В этой связи указанную службу предлагается реорганизовать, создав два Управления по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности", – отметил депутат.

1 апреля 2025 года приказом министра внутренних дел внесены изменения в Правила деятельности военных, специальных учебных заведений МВД РК.