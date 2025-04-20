В Казахстане появятся патентные поверенные в сфере технологий и маркетинга

В Казахстане вносятся изменения в законодательство в области авторского права и интеллектуальной собственности. В ближайшую среду, 23 апреля 2025 года, законопроект с соответствующими поправками рассмотрят в Мажилисе. О планируемых новеллах рассказывает Zakon.kz.

Вот основные моменты, на которые направлены поправки:

специализация патентных поверенных по сферам деятельности;

разделение ответственности в УК за незаконное использование средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;

возможность проведения ускоренной экспертизы на товарный знак;

ограничения прав авторов с целью обеспечения доступа и лиц с нарушениями зрения к опубликованным произведениям.

Пожалуй, основная масса изменений касается патентных поверенных. А именно предлагается разграничить деятельность патентных поверенных в соответствии с их компетенцией, специализацией (изменения в пункт 1 статьи 36 "Патентного закона РК"). Сейчас в Казахстане такого разграничения нет. Так вот что будет.

Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации получит свидетельство на осуществление деятельности в области:

товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара; либо изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.

Именно так делается в таких странах, как США, Канада и Великобритания, где существует разделение между патентными поверенными и поверенными по товарным знакам. Почему? Первые специализируются на защите изобретений, инноваций и других объектов патентного права. Они обладают специализированными знаниями в области технологий, науки и инженерии, что позволяет им помогать клиентам в подготовке, подаче и защите патентов на изобретения.

В свою очередь поверенные по товарным знакам занимаются регистрацией, управлением и защитой товарных знаков и брендов. Они специализируются на аспектах, связанных с рынком, маркетингом и узнаваемостью бренда, помогая клиентам защитить и продвигать свои товарные знаки на рынке.

Что еще?

Для обеспечения защиты прав владельцев товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара вносятся изменения в Уголовный кодекс с целью разделения состава уголовного правонарушения, а также видов ответственности за незаконное использование средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

С целью обеспечения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к опубликованным произведениям в Закон "Об авторском праве и смежных правах" (в пп. 6) статьи 19) вносятся дополнительные ограничения прав авторов (распространение, доведение до всеобщего сведения, публичного исполнения опубликованных произведений). Для чего? Издание аудиокниг, а также произведений рельефно-точечным шрифтом будет способствовать развитию сферы издательства книг рельефно-точечным шрифтом для людей с нарушениями зрения.

Законопроектом предлагается ввести возможность проведения ускоренной экспертизы на товарный знак. Регистрация товарного знака в ускоренном порядке позволит заявителю получить правовую охрану товарного знака менее, чем за семь месяцев, а также повысит привлекательность национальной системы регистрации товарного знака.

При этом предусмотрено увеличение срока на подачу возражения "в рамках оппозиционной системы" с 1-го месяца до 2-х. Это обеспечит возможность подачи возражения заинтересованными лицами, а также снизит риски оспаривания регистрации товарного знака.

Разработчики законопроекта (Минюст) полагают, что введение новых норм создаст дополнительные правовые инструменты по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, а также будет способствовать развитию креативной экономики.