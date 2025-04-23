Национальный день книги: лучших читателей и авторов наградили в Астане

23 апреля в Казахстане впервые отмечают Национальный день книги.

В честь знаменательной даты в столичной Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева провели торжественную церемонию награждения тех, кто вносит большой вклад в развитие культуры чтения и продвижения национальных ценностей, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие организовала столичная Центральная библиотечная система, оно прошло под девизом "Кітап – ұлттың баға жетпес байлығы, рухани қазынасы".

В церемонии приняли участие поэты и писатели, представители интеллигенции, журналисты, работники культуры, а также жители города.

Фото: акимат города Астаны

С приветственным словом перед собравшимися выступил руководитель Управления культуры Астаны Жанабай Мейрманкулов.

"Национальный день книги – это отличная возможность напомнить о значении чтения и роли книги в духовном развитии общества. Технологии продолжают развиваться, но книга остается важным источником знаний и воспитания. Благодарю всех, кто поддерживает культуру чтения – библиотекарей, читателей и авторов", – сказал он.

На церемонии наградили деятелей и жителей, внесших большой вклад в развитие культуры чтения по ряду номинаций.

Так, лучшей читающей семьей признана семья Кусайыновых – постоянные читатели детской библиотеки №5. С 2021 года они посещают библиотеку всей семьей и стали ее активными участниками.

Победителем в номинации "Лучший читатель" стала Асия Агибаева – постоянный посетитель библиотеки №2. С 2019 года она прочитала более 140 книг и активно участвует в жизни библиотеки.

В номинации "Лучшее произведение для детей" победила повесть "Болмаған балалық шақ" Акберена Елгезека. Эта книга стала настоящим бестселлером в казахской литературе и завоевала признание широкой читательской аудитории.

Фото: акимат города Астаны

Лучшим молодым писателем назван Елдос Токтарбай – автор книги "Тау құсы", ставшей одной из самых востребованных среди детской и подростковой аудитории.

Книгой года признано произведение Сауле Досжан "Ауылдан шыққан миллионер". Автор затрагивает острые социальные темы, формируя у молодежи важные нравственные ориентиры.

Лучшим инклюзивным поэтом признан Алмасбай Ерниязов – активный читатель специализированной библиотеки для слабовидящих. Его поэтические сборники "Жұлдыздар" и "Көк Теңіз" пользуются широкой популярностью среди читателей с особыми потребностями.

Лучшим студенческим читателем стала Мадина Гиззатова, студентка ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и активная читательница Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова.

За год она прочитала 34 книги и активно участвовала в библиотечных конкурсах.

Лучшим школьным читателем названа Ерке Омархан, ученица 9 класса школы №109, которая читает до 9 книг в месяц.

Фото: акимат города Астаны

Номинации "Друзья библиотеки" за значимый вклад в развитие библиотечного дела и поддержку культурно-просветительских инициатив удостоились:

Бауыржан Касымбергебаев – депутат городского маслихата;

Төлен Тілеубай – журналист-публицист;

Оксана Еремина – дизайнер, преподаватель;

Сания Омарова – волонтер;

Издательство "Фолиант" – за активную деятельность в сфере книгоиздания.

Победителями поэтического конкурса стали:

Гран-при – Жанабек Маржан (школа №78);

1 место – Тоқтар Қарақат (школа-лицей №48), Толыбай Кәусар (Binom school им. Сатпаева);

2 место – Махсатова Айару, Оразғали Балым;

3 место – Есенқұл Кәусар, Бақыт Гүлім, Рахымбек Айару, Мұхамедияр Тоқсанби.

Поощрительные призы за артистизм при чтении стихов получили 5 участников из разных школ города.

Победители прозаического конкурса:

1 место – Дугалиева Амира (школа №101);

2 место – Бақытбек Асқар (школа №78);

3 место – Закирова Саянұр (школа-лицей №40);

За творческий талант была отмечена Ләззат Абдықал (гимназия им. Ғ. Орманова).