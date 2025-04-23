Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги
Фото: akorda.kz
В соответствии с поручением, которое глава государства дал на заседании Национального курултая в Атырау, 23 апреля провозглашено Национальным днем книги, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников по случаю этой знаменательной даты.
"Поздравляю с Национальным днем книги, который отмечается впервые в этом году! Данный праздник символизирует стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению. Благодаря чтению молодежь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно. Именно такие ценности формируют новое качество нации", – говорится в поздравлении.
10 апреля глава государства лично поздравил ученых с профессиональным праздником. А 20 апреля он обратился к казахстанцам по случаю празднования Пасхи.
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