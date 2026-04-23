В Мангистауской области широко отметили Национальный день книги

В Мангистауской области широко отметили 23 апреля – Национальный день книги, проведя масштабные культурно-познавательные и методические мероприятия, направленные на популяризацию чтения и укрепление читательской культуры.

Центральным событием стал день открытых дверей в Мангистауском областном универсальном библиотечном центре имени К. Сыдиыкова. В рамках мероприятия прошла акция "Подари книгу библиотеке", состоялись книжная ярмарка и презентации новых изданий. Гостей также ждали интеллектуальные игры, викторины в формате Quiz и разнообразные познавательные программы, создавшие атмосферу живого общения с книгой.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В Актау по инициативе областного управления образования состоялся областной семинар "Трансформация библиотеки: опыт, тренды, подходы". В нем приняли участие методисты, учителя и библиотекари со всего региона. Основной акцент был сделан на продвижении культуры чтения в образовательной среде и поиске эффективных подходов к вовлечению детей в мир книг.

Семинар прошел в формате пленарной и практической сессий. Торжественное открытие сопровождалось выступлениями, а в рамках пленарной части эксперты подчеркнули значение чтения и представили современные методики работы с читателями. Практическая часть под девизом "Мастерство. Творчество. Новаторство" стала площадкой для обмена опытом и обсуждения роли книги в воспитании и развитии детей.

Особый интерес вызвали интерактивные форматы – квест "День в мире книги", интеллектуальные игры и дискуссионные площадки на актуальные темы: "Искусственный интеллект и библиотека: новый мост знаний", "Современные дети и духовные ценности", "Мир книги – основа духовного развития".

По итогам семинара лучшие педагоги и методисты были награждены благодарственными письмами и сертификатами.

В школах города Актау в рамках недели "Духовно-нравственное воспитание" прошло мероприятие READx "Book Time: территория вдохновения". Учащиеся познакомились с книгами различных жанров и активно делились своими впечатлениями, используя карточки "ЧИТАЮ" и "РАЗМЫШЛЯЮ", что придало мероприятию интерактивный и личностный характер.

Не остались в стороне и районы области. В Тупкараганском районе состоялся форум "Книга и библиотекарь – два крыла знаний", приуроченный к Национальному дню книги и Дню библиотекарей. В рамках торжественного собрания лучшие специалисты отрасли были отмечены наградами от имени акима района.

Особое внимание было уделено 75-летнему юбилею ветерана библиотечного дела, отличника культуры Республики Казахстан Асем Муканкызы, внесшей значительный вклад в развитие отрасли. Ее многолетний труд был отмечен с глубоким уважением.

Форум также стал площадкой для профессионального диалога: приглашенные спикеры поделились опытом и представили содержательные доклады о развитии библиотечного дела.

Завершением мероприятий стало награждение лучших читателей в номинациях "Лучший читатель года", "Самый активный читатель" и "Лучшая читающая семья", что еще раз подчеркнуло важность книги как основы духовного и интеллектуального развития общества.

Таким образом, в Мангистауской области книга остается не просто источником знаний, а важной частью общественной жизни, объединяющей поколения и формирующей интеллектуальное будущее региона.