#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.37
542.16
6.14
События

В Мангистауской области широко отметили Национальный день книги

день книги в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:11 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
В Мангистауской области широко отметили 23 апреля – Национальный день книги, проведя масштабные культурно-познавательные и методические мероприятия, направленные на популяризацию чтения и укрепление читательской культуры.

Центральным событием стал день открытых дверей в Мангистауском областном универсальном библиотечном центре имени К. Сыдиыкова. В рамках мероприятия прошла акция "Подари книгу библиотеке", состоялись книжная ярмарка и презентации новых изданий. Гостей также ждали интеллектуальные игры, викторины в формате Quiz и разнообразные познавательные программы, создавшие атмосферу живого общения с книгой.

день книги в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:11

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В Актау по инициативе областного управления образования состоялся областной семинар "Трансформация библиотеки: опыт, тренды, подходы". В нем приняли участие методисты, учителя и библиотекари со всего региона. Основной акцент был сделан на продвижении культуры чтения в образовательной среде и поиске эффективных подходов к вовлечению детей в мир книг.

Семинар прошел в формате пленарной и практической сессий. Торжественное открытие сопровождалось выступлениями, а в рамках пленарной части эксперты подчеркнули значение чтения и представили современные методики работы с читателями. Практическая часть под девизом "Мастерство. Творчество. Новаторство" стала площадкой для обмена опытом и обсуждения роли книги в воспитании и развитии детей.

Особый интерес вызвали интерактивные форматы – квест "День в мире книги", интеллектуальные игры и дискуссионные площадки на актуальные темы: "Искусственный интеллект и библиотека: новый мост знаний", "Современные дети и духовные ценности", "Мир книги – основа духовного развития".

По итогам семинара лучшие педагоги и методисты были награждены благодарственными письмами и сертификатами.

день книги в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:11

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В школах города Актау в рамках недели "Духовно-нравственное воспитание" прошло мероприятие READx "Book Time: территория вдохновения". Учащиеся познакомились с книгами различных жанров и активно делились своими впечатлениями, используя карточки "ЧИТАЮ" и "РАЗМЫШЛЯЮ", что придало мероприятию интерактивный и личностный характер.

Не остались в стороне и районы области. В Тупкараганском районе состоялся форум "Книга и библиотекарь – два крыла знаний", приуроченный к Национальному дню книги и Дню библиотекарей. В рамках торжественного собрания лучшие специалисты отрасли были отмечены наградами от имени акима района.

день книги в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:11

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Особое внимание было уделено 75-летнему юбилею ветерана библиотечного дела, отличника культуры Республики Казахстан Асем Муканкызы, внесшей значительный вклад в развитие отрасли. Ее многолетний труд был отмечен с глубоким уважением.

Форум также стал площадкой для профессионального диалога: приглашенные спикеры поделились опытом и представили содержательные доклады о развитии библиотечного дела.

Завершением мероприятий стало награждение лучших читателей в номинациях "Лучший читатель года", "Самый активный читатель" и "Лучшая читающая семья", что еще раз подчеркнуло важность книги как основы духовного и интеллектуального развития общества.

Таким образом, в Мангистауской области книга остается не просто источником знаний, а важной частью общественной жизни, объединяющей поколения и формирующей интеллектуальное будущее региона.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как в Алматы отметят Национальный день книги
14:49, 29 апреля 2025
Как в Алматы отметят Национальный день книги
Национальный день книги: лучших читателей и авторов наградили в Астане
14:26, 23 апреля 2025
Национальный день книги: лучших читателей и авторов наградили в Астане
Национальный день книги: актюбинцы отправились в литературное путешествие по 500-метровой аллее
16:51, 23 апреля 2025
Национальный день книги: актюбинцы отправились в литературное путешествие по 500-метровой аллее
Последние
Популярные
Читайте также
Новый руководитель "Актобе" познакомился с тренерами и игроками команды
11:27, Сегодня
Новый руководитель "Актобе" познакомился с тренерами и игроками команды
Топовый боец UFC из Узбекистана отказался от боя на крупном турнире
11:06, Сегодня
Топовый боец UFC из Узбекистана отказался от боя на крупном турнире
Два сета решили судьбу матча легенды казахстанского тенниса на турнире в Южной Корее
10:45, Сегодня
Два сета решили судьбу матча легенды казахстанского тенниса на турнире в Южной Корее
Схему управления могут изменить в "Актобе" из-за слухов о назначении топ-менеджера
10:30, Сегодня
Схему управления могут изменить в "Актобе" из-за слухов о назначении топ-менеджера
