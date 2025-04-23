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Общество

Присвоить Баянаулу особый статус предлагает депутат

депутат, особый статус, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 16:42 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Николай Арсютин на пленарном заседании палаты 23 апреля 2025 года рассказал, что даст присвоение Баянаулу особого статуса, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова депутат предложил в целях сохранения культурного наследия и стратегического развития регионов рассмотреть вопрос о присвоении особого статуса райцентру Баянаул Павлодарской области как территории с уникальным историческим, научным и туристическим потенциалом.

"Баянаул – это не просто география, это духовный и интеллектуальный центр, давший стране выдающихся личностей, чьи имена вписаны в золотой фонд истории Казахстана... Сегодня в условиях государственной политики по поддержке моногородов и развитию туризма Баянаул может стать новым драйвером роста Павлодарской области. Предлагаем рассмотреть возможность создания в Баянауле статуса наукограда – научно-образовательного хаба с развитой исследовательской и студенческой инфраструктурой. Это позволит проводить научные конференции, популяризировать науку среди молодежи, а также открыть региональный гуманитарно-научный вуз, ориентированный на подготовку специалистов в сфере истории, экологии, туризма, краеведения и культурной антропологии", – пояснил Николай Арсютин.

Присвоение особого статуса райцентру Баянаул обеспечит комплексный социально-экономический эффект, в том числе ожидается улучшение качества жизни населения, повышение уровня образования и культурного досуга и станет важным инструментом противодействия оттоку населения из сельских территорий.

"Предлагаем поручить профильным министерствам – культуры и информации, науки и высшего образования, туризма и спорта – совместно с акиматом Павлодарской области проработать вопрос о присвоении райцентру Баянаул особого статуса. Убеждены, что это решение станет не только актом исторической справедливости, но и долгосрочной инвестицией в будущее страны – в ее культурный код, национальную гордость и региональное развитие", – мотивировал Николай Арсютин.

Ранее депутат Магеррам Магеррамов предложил ужесточить требования для поступления в магистратуру и докторантуру.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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