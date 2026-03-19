Жаксылыка Омара начнут судить в Усть-Каменогорске: стало известно, в чем его обвиняют
Как следует из документа в Судебном кабинете, его обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 1, 2 ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупном размере), п. 3 ч. 3 ст. 366 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса.
В настоящее время Жаксылык Омар находится под стражей.
Согласно материалам, дело рассмотрят в открытом судебном заседании в сокращенном порядке. Главное судебное разбирательство назначено на сегодня, 19 марта 2026 года.
Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в социальных сетях 13 февраля 2026 года. В тот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. Позже в КНБ подтвердили расследование.
Жаксылык Омар на должность первого заместителя акима ВКО был назначен в апреле 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.