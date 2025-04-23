Депутат о многомиллионных штрафах за срыв редких тюльпанов: Пусть остаются

Депутат Сената Ольга Булавкина в кулуарах Мажилиса 23 апреля 2025 года заявила, что нет необходимости пересматривать размер штрафов за уничтожение краснокнижных растений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты заявили, что в Казахстане за побои меньше штрафуют, чем за уничтожение редких или исчезающих видов растений. Они поинтересовались, считает ли депутат эти санкции соразмерными совершенному деянию.

"Если не будет такого ужесточения законодательства, (то могут быть массовые нарушения – Прим. ред.). Помните, раньше охапками рвали, собирали, даже на те же веники деревья резали, то есть это шло какое-то вот прям такое целенаправленное уничтожение природы. Поэтому, с одной стороны нужно ужесточать, но с другой стороны, уж если эта женщина сорвала там один цветок и она не знала, то в данном случае можно с ней было бы обойтись первый раз предупреждением. Но снижать штрафы, я считаю, нельзя. Потому что тогда мы не просто не сохраним. Когда у нас будет культура поведения, тогда уже штрафы можно будет убрать", – сказала в ответ Ольга Булавкина.

По ее словам, общество меняется и отношение к природе тоже.

"Сейчас это уже стали единичные случаяи. Значит, уже большая масса населения знает, что за это будут штрафы. Ну а те, кто попали на сегодняшний день, я думаю, здесь надо рассматривать каждый случай индивидуально и, возможно, провести какое-то предупреждение с этими людьми. Нужно ввести норму "Предупреждение". Но штрафы в 12 млн тенге – пусть остаются", – добавила сенатор.

Ранее стало известно, что жительнице Шымкента грозит штраф 12 млн тенге за собранные краснокнижные тюльпаны.

Какое наказание может последовать и какие виды цветов считаются особо охраняемыми и ценными, можно прочитать здесь.