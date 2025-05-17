По каким правилам хозяева дач и фазенд должны устраивать мангалы и костры: дом без огня

С приходом дачного сезона владельцы фазенд жалуются на новые строгие противопожарные правила: теперь на собственном участке ни садовый мусор (обрезанные ветки, скошенная трава, сухие листья) не сожжешь, ни шашлыки не пожаришь. Так ли это или страхи несколько преувеличены, выяснял Zakon.kz.

Нет дыма без огня, как хорошо известно пожарным. Ограничения действительно стали более строгими. А именно, в Правилах пожарной безопасности дополнили пункт 174:

"В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях в дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе".

И дополнили, как видите, изрядно: дополнения для наглядности выделены жирным шрифтом. Запрет распространили не только на сухую траву, но и прочий "мусор, отходы", в числе чего, очевидно, и отработанный растительный материал: обрезанные ветки, опавшие листья.

Однако обратите внимание: для запрета костров необходимо наличие нескольких метеорологических условий: "устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды". Если жечь садовый мусор поздней осенью или ранней весной, вышеперечисленных условий обычно нет. Однако решать, пожароопасная обстановка или нет, разумеется, не дачникам.

Кстати, изменения эти – новые относительно. Вступили в силу они еще в последний день лета прошлого года – 31.08.2024. Не то чтобы дачный сезон тогда уже закончился, однако настоящий фурор нововведения произвели все-таки лишь к нынешней весне, когда на дым очистительных костров обратили внимание уполномоченные органы. Кто они и что вправе сделать – к этим вопросам мы еще вернемся.

Не все, однако, на дачах заняты сорняками; многие – шашлыками. Их тоже касается приказ иинистра ЧС, утвердивший Правила пожарной безопасности. Для приготовления пищи на территории дачных и садовых домиков пункт 180 устанавливает минимальное расстояние в 10 метров от зданий и сооружений до края мангала, а также барбекю, гриля и аналогичных специальных приспособлений для размещения горящего угля. Кроме того, место мангала необходимо оборудовать огнетушителем массой не менее 2 кг или емкостью с водой не менее 10 литров.

Есть еще ряд условий (предусмотренных пунктом 181 Правил). Так, не допускается установка специальных приспособлений для размещения горящего угля:

в местах с сухой растительностью; под кронами деревьев; под навесами, выполненными из горючих материалов; в помещениях жилого здания, а также на балконах и лоджиях; в хозяйственных постройках, гаражах, чердаках, на плоских кровлях.

Но если соблюсти все вышеперечисленные предписания, то мангал на даче вполне легитимен. Кстати, требования эти вполне логичные и не такие уж и обременительные. Любой пионер или бойскаут, который в подростковом турпоходе разводил костер, сперва расчищал для него место вдали от палатки.

Профилактика пожаров

Но один вопрос – каковы противопожарные нормы, а другой – кто уполномочен решать, нарушены ли они. Ведь текст Правил полон поэтичных определений: сухая растительность, жаркая погода, под кронами деревьев... А также четких цифр: 10 метров или 10 литров. (Раньше была ещё цифра в 50 метров: это минимальное расстояние от зданий и сооружений для разведения костров; но пункт 183 Правил с этой нормой исключили 01.02.2023).

Кто-то же должен определять, ветреная ли погода. И считать метры. А с этим проблемы.

В КОАП есть статья 410, которой и предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: 5 МРП для физлиц за неправильно установленный мангал на даче или сжигание сухой травы и прочего мусора в неподходящую погоду. Кстати, не так уж дорого, учитывая стоимость аренды беседки, например, в предгорьях Алматы, там, где есть разрешенные площадки для мангалов... но не о том речь.

Дело в том, что уполномоченным органом, который вправе рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 410 КОАП, является МЧС (согласно статье 686 КОАП). То есть составлять протокол и выписывать штраф должны инспекторы пожарной безопасности. Однако у органов государственной противопожарной службы нет полномочий беспрепятственно зайти на территорию дачного участка, принадлежащую физическому лицу, если только речь не идет о ликвидации пожара и спасении людей (согласно пп. 1) пункта 8 статьи 63 Закона РК "О гражданской защите").

Собственник вправе попросту не пустить пожарного инспектора на свою землю, чтобы тот проверил, где стоит мангал и не суха ли трава возле него.

С другой стороны, профилактика правонарушений – прямая обязанность местной полицейской службы, т.е., например, участкового. Который, унюхав характерный дым, обязан потребовать у дачника пропустить к "специальному приспособлению для размещения горящего угля". А тот, в свою очередь, согласно Закону РК "Об органах внутренних дел", обязан полицейского впустить:

"Органы внутренних дел в пределах своей компетенции имеют право входить беспрепятственно, осматривать жилые и иные помещения, территории и земельные участки (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) при преследовании подозреваемых в совершении уголовных или административных правонарушений... либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается уголовное или административное правонарушение". Пп. 25) пункта 2 статьи 6 Закона РК "Об органах внутренних дел РК"

Да, имеется оговорка: в пределах своей компетенции. Это в числе прочего значит, что полицейским для проведения осмотра нужна санкция (или согласие проживающих). А если дело безотлагательно, то в течение суток о таком принудительном осмотре надо будет сообщить следственному судье и прокурору. И это, заметьте, когда есть признаки уголовщины, а потому регламентируется УПК (статьей 220).

С другой стороны, осмотр может производиться и до возбуждения дела об административном правонарушении (часть 2 статьи 793 КОАП). Да и вообще, наперед не всегда знаешь, на какое дело потянет потенциальное правонарушение: административное или уголовное.

Поэтому, если участковый постучал в ворота, лучше отворить. Смотрите. Инспектор действует согласно инструкции. У него есть достаточные основания полагать, что здесь и прямо сейчас совершается правонарушение. И если его не пустить сделать осмотр данной местности, это может квалифицироваться как неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительного или специального государственного органа (статья 667 КОАП, минимальный штраф для физлиц – 30 МРП, или арест на срок до 15 суток).

Вот так на ровном месте (ну или на террасах) можно заработать наказание куда горячее, чем за открытый огонь.

Правда, относительно того, из-за чего и разгорелся сыр-бор – неправильного костра или мангала – участковый самостоятельно рассмотреть дело и выписать штраф не вправе. Это, как уже говорилось, прерогатива ДЧС.

Такое разделение полномочий, очевидно, усложняет администрирование подобных правонарушений на практике. Но, возможно, и сам расчет на другое. Скорее всего, речь идет не столько о реальном применении статьи 410 КОАП, сколько о профилактике.

Алгоритм таков: участковые по своей инициативе или по сигналам бдительных соседей обследуют каждый дым и поддерживают порядок самой угрозой применения санкций. Пусть полиция не вправе выписывать штрафы по статье 410 КОАП даже при подтверждении нарушения, но она может потребовать от жильцов затушить нелегитимные костер или мангал – безо всяких штрафов. А вот уже в случае неповиновения их ждет куда как более строгая статья 667 КОАП и, возможно, казенные харчи вместо шашлыков.



