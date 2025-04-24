Когда почти все жители Алматы перейдут на оплату воды по счетчикам

Одной из тем на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Алатауского района стала модернизация системы водоучета. Он подчеркнул, что основной задачей на 2025 год является переход подавляющего большинства горожан на оплату воды по установленным приборам учета, сообщает Zakon.kz.

"Задача до конца года – довести охват счетчиками до 90%", – отметил градоначальник 24 апреля 2025 года.

В продолжении Досаев пояснил, что после установки приборов учета многие жители стали более осознанно подходить к потреблению воды.

По его словам, сегодня в Алматы работают 20 компаний, предлагающих доступные и качественные счетчики. Установка прибора учета теперь не представляет сложности ни по цене, ни по доступности.

"У нас прописаны нормы потребления воды для жителей. Если вы их превышаете – оплачиваете по повышенному тарифу. Если не превышаете – платите по обычному". Ерболат Досаев

А в феврале, отвечая на возмущения горожан о подскочивших тарифах на воду, Досаев сказал, что в городе остается проблема ее нерационального использования. Поэтому ввели дифтарифы, чтобы люди начали экономить не только воду, но и свои деньги.

Уже 23 апреля 2025 года в "Алматы су" предоставили интересную информацию. Согласно полученным данным, стало известно, сколько литров воды в день расходуют алматинцы и какие привычки можно ввести в обиход, чтобы платить меньше за живительную влагу.