Когда почти все жители Алматы перейдут на оплату воды по счетчикам
"Задача до конца года – довести охват счетчиками до 90%", – отметил градоначальник 24 апреля 2025 года.
В продолжении Досаев пояснил, что после установки приборов учета многие жители стали более осознанно подходить к потреблению воды.
По его словам, сегодня в Алматы работают 20 компаний, предлагающих доступные и качественные счетчики. Установка прибора учета теперь не представляет сложности ни по цене, ни по доступности.
"У нас прописаны нормы потребления воды для жителей. Если вы их превышаете – оплачиваете по повышенному тарифу. Если не превышаете – платите по обычному".Ерболат Досаев
А в феврале, отвечая на возмущения горожан о подскочивших тарифах на воду, Досаев сказал, что в городе остается проблема ее нерационального использования. Поэтому ввели дифтарифы, чтобы люди начали экономить не только воду, но и свои деньги.
Уже 23 апреля 2025 года в "Алматы су" предоставили интересную информацию. Согласно полученным данным, стало известно, сколько литров воды в день расходуют алматинцы и какие привычки можно ввести в обиход, чтобы платить меньше за живительную влагу.