В каком случае казахстанцам придется несколько раз сдавать на права
Фото: gov.kz
Если будущий автолюбитель захочет получить права сразу нескольких категорий вождения, то ему придется учесть один нюанс, сообщает Zakon.kz.
В рубрике вопрос-ответ "Правительства для граждан" задали такой вопрос: "Сколько раз нужно сдавать экзамены, если я хочу получить сразу несколько категорий вождения?"
И вот какой был ответ:
"При получении водительского удостоверения с несколькими категориями кандидат в водители сдает один теоретический экзамен. При этом практический экзамен сдается им по каждой категории отдельно".
Для справки: практический экзамен принимается на транспортном средстве той категории на право управления, которой будет выдаваться водительское удостоверение:
- "A", "А1" – на двухколесных мотоциклах;
- "В1" – на трициклах, либо квадроциклах;
- "B" – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость не менее 100 км/ч;
- "C", "С1" – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг;
- "D1" – на автобусах, вместимость которых не более 28 сидячих мест и длина не более 7,0 м;
- "D" – на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7,0 м;
- "BE" – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость не менее 100 км/ч, с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не менее 1000 кг, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 кг;
- "CE", "С1Е" – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг с прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более 1 м, или полуприцепом;
- "DE", "D1E" – на сочлененных автобусах или автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7,0 м с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не менее 1000 кг.
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