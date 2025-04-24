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Общество

В каком случае казахстанцам придется несколько раз сдавать на права

Экзамены на права в Казахстане, категории вождения, правила, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 10:28 Фото: gov.kz
Если будущий автолюбитель захочет получить права сразу нескольких категорий вождения, то ему придется учесть один нюанс, сообщает Zakon.kz.

В рубрике вопрос-ответ "Правительства для граждан" задали такой вопрос: "Сколько раз нужно сдавать экзамены, если я хочу получить сразу несколько категорий вождения?"

И вот какой был ответ:

"При получении водительского удостоверения с несколькими категориями кандидат в водители сдает один теоретический экзамен. При этом практический экзамен сдается им по каждой категории отдельно".

Для справки: практический экзамен принимается на транспортном средстве той категории на право управления, которой будет выдаваться водительское удостоверение:

  • "A", "А1" – на двухколесных мотоциклах;
  • "В1" – на трициклах, либо квадроциклах;
  • "B" – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость не менее 100 км/ч;
  • "C", "С1" – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг;
  • "D1" – на автобусах, вместимость которых не более 28 сидячих мест и длина не более 7,0 м;
  • "D" – на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7,0 м;
  • "BE" – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость не менее 100 км/ч, с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не менее 1000 кг, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 кг;
  • "CE", "С1Е" – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг с прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более 1 м, или полуприцепом;
  • "DE", "D1E" – на сочлененных автобусах или автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7,0 м с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не менее 1000 кг.
С 5 апреля 2025 года в Казахстане мопеды официально приравняли к механическим транспортным средствам, и теперь их водители должны иметь водительское удостоверение категории А1, А или В.
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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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