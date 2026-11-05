Тонкости совмещения: можно ли работать на нескольких работах в Казахстане и на каких условиях

Сразу оговоримся – можно. В этом вопросе куда интереснее нюансы отечественного законодательства, которые необходимо учитывать, если "одна работа – хорошо, а две – лучше". Как раз о них и расскажем в материале Zakon.kz.

Работа

Подпункт 56 пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса РК объясняет такое понятие, как совместительство – то есть выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

При этом, исходя из письма Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 апреля 2023 года, количество одновременно действующих трудовых договоров о работе на условиях совместительства ТК РК не ограничивается. Выходит, дополнительных заработков может быть столько, сколько душе и кошельку угодно?

Да, но...

1) Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю – ст. 68, п. 1 ТК РК. А суммарная продолжительность ежедневной работы по основному месту и по совместительству не должна превышать норму в 8 часов (читаем ст. 71) более чем на 4 часа.

Итого на выходе получаем в среднем не более четырех часов "халтурки" в день.

2) Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы: место работы, должность, условия труда (статья 32 ТК РК).

3) Самое время отметить, что столь щедрое предложение – не для всех. В статье 26 приводятся запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство – в том числе в случае с попыткой "сходить на сторону", если речь идет о несовершеннолетних, лицах, уже занятых на тяжелых работах или работах с вредными, опасными условиями труда. Исключение сделали только для медиков.

Отпуск

Цитируем п. 5 ст. 92: "Работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе".

Вместе с тем если "запасной" короче "основного", работодатель по просьбе сотрудника может предоставить ему недостающие дни без сохранения зарплаты.

Немного о неразглашении и конкуренции

С одной стороны, по букве подпункта 6 пункта 2 статьи 22 ТК РК, работник обязан не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, если таковые стали ему известны в связи с выполнением трудовых обязанностей.

С другой – само по себе требование о неразглашении информации автоматически не приравнивается к запрету трудиться где-то еще.

И здесь, конечно же, возникает очередное "но" в виде статьи 29 "Условие о неконкуренции". Так, по соглашению сторон может заключаться договор о неконкуренции, которым предусматривается обязательство работника не осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю. Как вы понимаете, "игра за две команды сразу" на одной и той же позиции вполне подпадает под вредительство.

Другое дело – "первый" работодатель должен сам озаботиться составлением документа таким образом, чтобы в нем учитывались и были как на ладони все "подводные камни", о которые он рискует споткнуться, – конкретные ограничения, условия их принятия и возможные компенсации, если кратко.

Сведем к общему знаменателю. Может ли босс запретить вам "совмещать" себя с соперниками по рынку? Да. Однако для этого ему потребуется добровольное соглашение с вами – недостаточно просто издать приказ и натянуть тем самым "договор верности" на всех подчиненных разом.

Вдобавок – это, пожалуй, самое важное – конкретно ваша должность должна входить в специальный перечень должностей, для которых заключение договоров о неконкуренции допускается в принципе. Поэтому еще раз: никаких "один на свете я навеки у тебя" по умолчанию.

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