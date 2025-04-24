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Общество

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить – президент

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить – президент, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:03 Фото: akorda.kz
Выступая 24 апреля 2025 года на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня около 80% выпускников сдают единое национальное тестирование на государственном языке, сообщает Zakon.kz.

По его словам, более 70% первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке.

"И само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только так сказать "доморощенных", но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций".Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в прошлом году на заседании Национального курултая им были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, Независимость, согласие.

"С этого все начинается. Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления главы государства можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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