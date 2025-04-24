Демократия на зарубежные деньги – Президент о проплаченных атаках на Казахстан

О деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) высказался Касым-Жомарт Токаев на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил о важности уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений.

"Перед законом все равны. Поэтому мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии за рубежом по большому счету никого не волнует", – высказался Токаев.

Он отметил, что последние разоблачения деятельности зарубежных НПО "показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей".

"Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры. Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни", – резюмировал президент.

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