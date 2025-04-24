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Память о войне – это, прежде всего, память о героях: эксперт о сакральном значении Дня Победы для казахстанцев

Ассамблея народа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:29 Фото: akorda.kz
Выступая на на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что День Победы – дата, имеющая поистине сакральное значение для народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В контексте сохранения этой священной памяти особое внимание уделяется увековечиванию имен тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. По поручению президента Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени. Это решение, по словам главы государства, подчеркивает бережное отношение к памяти о Великой Победе и ее непосредственных участниках.

"Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны".Касым-Жомарт Токаев

Подготовка к празднованию 80-летия Победы ведется масштабно: реализуется специальный план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", включающий около двух тысяч памятных, научно-исследовательских и просветительских мероприятий. Особое внимание уделяется ветеранам, окруженным заботой государства и общества. Кульминацией юбилейных торжеств станет масштабный военный парад. Его проведение президент назвал имеющим непреходящее значение – это не только дань памяти фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости национального духа, что приобретает особое значение в условиях беспрецедентной геополитической напряженности.

Важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу поколения Победы подчеркивает и член Ассамблеи народа Казахстана, общественник и телеведущая Алла Платонова.

Фото из личного архива Аллы Платоновой

Спикер отмечает, что выступление президента отражает глубокую приверженность государства этим ценностям.

"Из Казахстана на фронт было мобилизовано свыше 1 миллиона 200 тысяч человек, или каждый пятый житель республики. Были сформированы десятки стрелковых дивизий и бригад. Казахстанцы сражались на всех фронтах, участвовали в ключевых битвах. Более 500 казахстанцев были удостоены высшего звания Героя Советского Союза, в том числе двое – дважды".Алла Платонова

По ее мнению, сегодня, когда Казахстан сталкивается с новыми вызовами, особенно важно донести до молодого поколения ценности мужества, патриотизма и самоотверженности, проявленные предками.

"Молодежь – это не только будущее страны, но и хранители ее героического прошлого. Воспитание уважения к истории и подвигу Победы формирует в молодых людях чувство ответственности за судьбу Отечества, укрепляет гражданскую идентичность и способствует развитию зрелого патриотизма".Алла Платонова

Память о Великой Отечественной войне является фундаментом национальной гордости Казахстана, – резюмировала Алла Платонова.

Отметим, что главными особенностями народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал единую историко-культурную и политическую общность, уходящие вглубь истории традиции и ценности, общий менталитет и образ жизни.

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Андрей Валентинов
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