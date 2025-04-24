Празднуют Наурыз и скучают по Родине – Токаев о соотечественниках за рубежом

Казахстан – историческая Родина казахов, волею судеб родившихся и выросших за рубежом. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана 24 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, казахи, проживающие за пределами нашей страны, в большинстве своем знают родной язык и соблюдают традиции предков.

"Единство страны – это, прежде всего, единство всех казахов. Во-вторых, единство страны – это единство всех этносов, населяющих священную казахскую землю. Мы всегда говорим об этом". Касым-Жомарт Токаев

Когда-то, продолжил президент, в Казахстан были насильно депортированы миллионы людей.

"Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Переселенцев приютили в своих домах, делили с ними кусок хлеба. Миллионы потомков того поколения сейчас являются полноправными гражданами Казахстана. Они внесли большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны. После обретения казахским народом Независимости наши соотечественники обрели возможность вернуться на свою землю". Касым-Жомарт Токаев

Из Казахстана немало людей также вернулись на историческую родину.

"Около 4 миллионов наших земляков переехали в Германию, Польшу, Израиль. Многие из них не забывают доброту и заботу казахского народа. Они говорят на казахском языке, поют казахские песни, соблюдают казахские обычаи и традиции, каждый год отмечают Наурыз. Они вывешивают флаг Казахстана над своими домами, показывая свою привязанность к нашей стране. Можно сказать, что все граждане Казахстана, все наши соотечественники, проживающие за рубежом, – это одна большая семья. Укрепление семейных ценностей – это основа стабильного и гармоничного общества, залог светлого будущего нашей страны. Именно в семье формируется всесторонне развитая личность, ответственный гражданин, настоящий патриот". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что с большим уважением и признанием мы должны относиться к праздникам, которые отмечаются в каждой семье, в каждом доме страны.

"Один из таких поистине всенародных праздников – Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции". Касым-Жомарт Токаев

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Также сегодня Токаев заявил, что в стране никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. По его словам, всем гражданам предоставлены равные возможности.