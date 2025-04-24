#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Не только память, но и символ национального духа – президент о параде Победы в Астане

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:18 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 апреля 2025 года на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, высказался о параде Победы, который пройдет в Астане, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что буквально через две недели мы широко отметим 80-летний юбилей Победы, которая имеет всемирно-историческое значение.

"Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену. И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, на днях по его поручению Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени.

"В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках. Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, о подготовке к празднованию 80-летия Победы он объявил заблаговременно, более года назад.

"Мы приняли и сейчас реализуем специальный план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", которым предусмотрено около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. И, конечно, особое внимание мы уделяем нашим дорогим ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества. Кульминацией празднования юбилея Великой Победы в нашей стране станет масштабный военный парад. Его проведение имеет непреходящее значение. Это не только дань памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополитической напряженности обретает особое значение".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления главы государства можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Общество
12:27, Сегодня
Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Демократия на зарубежные деньги – Президент о проплаченных атаках на Казахстан
Общество
12:21, Сегодня
Демократия на зарубежные деньги – Президент о проплаченных атаках на Казахстан
Токаев призвал уделять особое внимание народным праздникам
Общество
12:19, Сегодня
Токаев призвал уделять особое внимание народным праздникам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: