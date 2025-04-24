Не только память, но и символ национального духа – президент о параде Победы в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 апреля 2025 года на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, высказался о параде Победы, который пройдет в Астане, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что буквально через две недели мы широко отметим 80-летний юбилей Победы, которая имеет всемирно-историческое значение.

"Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену. И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, на днях по его поручению Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени.

"В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках. Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, о подготовке к празднованию 80-летия Победы он объявил заблаговременно, более года назад.

"Мы приняли и сейчас реализуем специальный план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", которым предусмотрено около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. И, конечно, особое внимание мы уделяем нашим дорогим ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества. Кульминацией празднования юбилея Великой Победы в нашей стране станет масштабный военный парад. Его проведение имеет непреходящее значение. Это не только дань памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополитической напряженности обретает особое значение". Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления главы государства можете прочитать здесь.