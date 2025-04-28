Мифы и реальность о пенсии в Казахстане

Периодически в социальных сетях и мессенджерах циркулируют мифы и выдумки о пенсии в Казахстане и работе ЕНПФ. В сегодняшней статье мы разберем несколько ошибочных утверждений и предоставим достоверную информацию.

Миф 1: Обеспечение пенсии можно осуществлять и без ЕНПФ

Реальность:

АО "ЕНПФ" (ЕНПФ, Фонд) является единственным администратором накопительной пенсионной системы Казахстана (НПС). В его функции входят привлечение пенсионных взносов, консультирование вкладчиков и получателей по вопросам НПС, персонифицированный учет пенсионных накоплений и осуществление пенсионных выплат.

В ЕНПФ открыто 17,4 млн пенсионных счетов с накоплениями в размере 22,7 трлн тенге, что эквивалентно 17% от ВВП страны. ЕНПФ взаимодействует с управляющими пенсионными активами, банками-кастодианами, компаниями по страхованию жизни, уполномоченными операторами по досрочному использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения. Также ЕНПФ является компетентным органом от имени Казахстана в рамках Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

ЕНПФ функционирует во всех регионах Казахстана, предоставляя доступные пенсионные услуги населению, потребность в которых растет. К примеру, если за 2017 год было оказано 18,6 млн услуг, то за 2024 год количество оказанных услуг превысило 43 млн.

Отметим, что, продолжая успешно решать текущие задачи, ЕНПФ в течение последних 5 лет существенно расширил свой функционал, активно участвуя в осуществлении социально значимых проектов для страны, среди которых можно выделить реализацию Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, осуществление единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на улучшение жилья и/или лечение, переводы части пенсионных накоплений в УИП, организацию выплат по отложенному и семейному аннуитету, выплаты в рамках специальных социальных выплат, открытие счетов и ведение учета по новому виду взносов – обязательным пенсионным видам работодателей, участие в реализации программы "Нацфонд – детям". В дополнение к 12,5 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) казахстанцев Фонд принял к обслуживанию 4,9 млн условных пенсионных счетов граждан по учету ОПВР, открыл почти 7 млн счетов детям в рамках программы "Нацфонд – детям". При этом ЕНПФ не использует дополнительные ресурсы и средства, не расширяет штат. Более того, благодаря оптимизации процессов, цифровизации операций (более 96% в электронном и удаленном формате) с 2017 по 2024 год штатная численность сотрудников сократилось на 35%.

Миф 2: ЕНПФ управляет пенсионными активами, расходуя и вкладывая их в различные проекты по своему усмотрению

Реальность:

АО "ЕНПФ" не осуществляет инвестирование пенсионных активов. Этим процессом управляет Национальный банк Казахстана (НБРК), а с 2021 года и управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Пенсионные средства инвестируются НБРК и УИП в стране и за рубежом на рыночных условиях в акции, облигации, фонды и другие финансовые инструменты в разных валютах. В результате инвестиционный доход формируется за счет вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении, и т. д.

Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению, для НБРК утверждается постановлением правительства РК, а для УИП – постановлением Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Диверсификация инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и стабильную доходность пенсионных сбережений.

НБРК и УИП имеют собственные стратегии инвестирования пенсионных активов и самостоятельно определяют структуру инвестиционного портфеля в рамках инвестиционной декларации.

Инвестиционная деятельность играет важную роль в сохранности, приумножении пенсионных средств и обеспечении достойной пенсии. Из года растет доля инвестиционного дохода в объеме пенсионных накоплений. С учетом осуществленных выплат доля накопленного чистого инвестиционного дохода в общем объеме пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1.04.2025 г. составляет порядка 40%. Накопленный с 2014 года (после объединения пенсионных активов в ЕНПФ) чистый инвестиционный доход по состоянию на 1.04.2025 г. составил 11,4 трлн тенге.

Миф 3: Пенсионные накопления к моменту выхода на пенсию "растают" из-за инфляции

Реальность:

В Казахстане сохранность пенсионных накоплений гарантирована государством и действует уникальный механизм, позволяющий защитить пенсионные накопления от обесценивания из-за инфляционных процессов. Когда человек выходит на пенсию, производится расчет компенсации инфляционных потерь, то есть сравнивается доходность ИПС с уровнем инфляции, который был зафиксирован за весь период участия вкладчика в НПС. И если уровень доходности окажется ниже инфляции, то разница возмещается государством из республиканского бюджета. Отметим, что подобный механизм действует только в Казахстане.

В период нахождения пенсионных накоплений в УИП гарантия государства заменяется гарантией частной управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП.

Миф 4: Снятие пенсионных накоплений на улучшение жилья и/или лечение никак не отразится на размере будущей пенсии

Реальность:

Как известно, одним из условий получения права на досрочное использование части пенсионных накоплений является наличие у вкладчика на его ИПС суммы пенсионных накоплений не ниже величины порога минимальной достаточности (ПМД), определенной для каждого возраста.

Однако надо учитывать, что если изымается доступный объем ЕПВ из ЕНПФ, то размер будущих пенсионных выплат может быть минимальным.

Также важно учитывать, что размеры ПМД рассчитываются с учетом предположения, что вкладчик после изъятия накоплений будет регулярно отчислять пенсионные взносы от дохода, составляющего не менее размера минимальной заработной платы. Однако вкладчик может не осуществлять взносы или делать это нерегулярно. Следовательно, к наступлению пенсионного возраста его накопления на ИПС могут быть минимальны. Подчеркнем, что НПС Казахстана ориентирована на обеспечение граждан после выхода на пенсию. Поэтому прежде, чем принять решение о снятии пенсионных средств, необходимо понять, на какой уровень пенсии мы рассчитываем по достижении пенсионного возраста, и определить для себя приоритеты.

Для прогнозирования и планирования пенсии можно воспользоваться инструментами "Пенсионный калькулятор" и "Персональный план пенсионных накоплений", с помощью которых можно предварительно рассчитать свою будущую пенсию и сформировать план по ее увеличению.