Статистика снежных барсов в Казахстане: миф или реальность

Новые данные Бюро нацстатистики озадачили казахстанцев, возмутили любителей и защитников ирбисов. Согласно распространенной недавно в Сети информации, численность снежных барсов резко сократилась в стране. Zakon.kz побеседовал с экспертами, которые утверждают обратное.

В конце ноября текущего года Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК опубликовало последние данные о численности краснокнижных животных. В сборниках БНС АСПиР РК со ссылкой на Комитет лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК значится, что с 2021-го по 2022 год количество особей снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99. В сравнении с 2018 годом, когда на казахстанских горных хребтах насчитывалось 223 ирбиса, их популяция сократилась вдвое.

Но неужели, несмотря на все усилия ученых, экологов и правозащитных организаций, популяция этого удивительного горного животного в прошлом году показала рекордный минимум? С чем связано такое резкое снижение краснокнижного зверя?

За разъяснением мы обратились в ответственное ведомство. В Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК опровергли эту информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

"По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей", – заявили в ведомстве.

А также добавили, что десять особей снежного барса пометили спутниковыми передатчиками в рамках масштабной инициативы по сохранению этого вида. А проект по охране барсов реализуют совместно с Программой развития ООН в Казахстане.

Фото: pixabay

Информация о низкой численности особей барса привела в недоумение и руководителя Центра мониторинга снежного барса РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК Алексея Грачева. Эксперт по диким кошкам предположил, что, вероятно, у Бюро нацстатистики произошла какая-то ошибка или технический сбой в системе подсчетов. Он заверил, что барсов в стране становится только больше.



Институт зоологии ведет ежегодный мониторинг состояния популяции снежного барса. Специалисты получают информацию о численности, плотности, возрастном составе, а также выявляют угрозы для снежного барса, новые места обитания при расширении ареала, например, благодаря созданию новых особо охраняемых природных территорий, к которым относятся заповедники и национальные парки.

"По последним данным Института зоологии, численность снежного барса составляет от 141 особи до 183. Это данные за 2022 год. За 2023 год материал анализируется, но уже по предварительным данным видно, что численность на несколько голов увеличилась. Поэтому мы не понимаем, откуда такие данные у Агентства по статистике: техническая ошибка, либо опечатка. Спешим всех успокоить, что численность снежного барса не упала, она на стабильном уровне, даже с тенденцией к увеличению. Хотя угрозы, подчеркнул специалист, влияющие на количество особей, присутствуют". Алексей Грачев

По словам зоолога, в последние 10 лет снежный барс появился на территории национального парка "Алтын-Эмель", еще ранее – на Кольсайских озерах.

Как рассказывает специалист, в советское время в ущелье Кольсай в северном Тянь-Шане обитало большое количество ирбисов, затем их численность упала. Но после создания национального парка снежный барс вернулся на эту территорию. Сейчас здесь насчитывается порядка 15 особей.

"На территории парка Алтын Эмель в 20-е годы прошлого века обитали снежные барсы, к концу века их истребили. Но в 1996 году, когда был создан национальный парк, численность животных восстановилась. В настоящее время в "Алтын-Эмеле" самая высокая плотность снежного барса в Казахстане и, возможно, даже в мире". Алексей Грачев

Снежные барсы – удивительные представители семейства кошачьих. Одновременно мускулистые и грациозные, они обитают преимущественно высоко в горах Центральной Азии. Несмотря на то, что барсы весьма комфортно себя чувствуют, весь их вид находится под угрозой исчезновения. Ведь благодаря своей сказочной красоте животное привлекает к себе внимание не только ценителей прекрасного. Нередки случаи охоты на редкого хищника. Так, в апреле в Алматинский зоопарк доставили раненого снежного барса. Ослабленного хищника обнаружили в районе поселка Сарбастау местные жители. Животное выходили и летом выпустили на волю.



Это единственный представитель семейства кошачьих, который обитает в горах, где круглый год лежит снег. Хищника еще называют снежным леопардом. Но снежные барсы гораздо сильнее и быстрее, хотя и уступают им в размерах.

Этот представитель семейства кошачьих имеет отличительные признаки, которые не присущи другим представителям этого семейства. Это дает основания для того, чтобы выделить их в отдельный род и вид. Хотя на сегодняшний день нет точных сведений о происхождении рода ирбисов, ученые склоняются к тому, что снежный барс и пантера не имели единых предков. Согласно результатам генетической экспертизы, снежные барсы представляют собой отдельную ветвь уже более миллиона лет.