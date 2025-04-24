В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений

В прокуратуре Жамбылской области, на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, дана оценка эффективности мер по профилактике правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Обсуждены проблемные вопросы и причины, способствовавшие росту преступности в регионе на 21% (с 1150 до 1392), значительную долю которой составили интернет-мошенничества.

Основным фактором роста стало активное выявление правоохранительными органами жертв интернет-мошенничеств, число которых возросло с 38 до 249.

В свою очередь, созданной межведомственной рабочей группой "Cyberpol" установлены и задержаны 8 лиц, которыми в течение нескольких лет совершены 110 эпизодов интернет-мошенничества в отношении около 150 граждан.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В рамках работы по меморандуму с операторами связи выявлены 2 устройства "SIM-бокс", используемые мошенниками для осуществления удаленных звонков.

Принятые решения об автоматизации выявления сомнительных ссылок с помощью телеграм-бота "CyberShekteuTaraz" (350 ссылок) и усилении работы "CyberPol" через современные информационные системы позволили обеспечить раннее пресечение действий мошенников.

В результате принятых мер, банками приостановлено взыскание задолженности с 114 потерпевших на 137 млн тенге и удовлетворены иски о взыскании с дропперов денежных средств на 8,8 млн тенге.

Благодаря сотрудничеству с "Antifrod-Center" Национального банка заблокировано 56 счетов на 31 млн тенге. Одновременно усилены требования к субъектам финансового рынка. Так, начаты досудебные расследования в отношении сотрудников банка и микрофинансовых организаций по факту халатности при выдаче кредитов.

Кроме того, рост преступности также обусловлен ужесточением требований к регистрации уголовных правонарушений и новыми законодательными инициативами в семейно-бытовой сфере, обеспечившими перевод ряда административных правонарушений в разрез уголовных норм, что привело к девятикратному росту уголовных дел данной категории (с 7 до 67).

Фото: прокуратура Жамбылской области

"Дополнительные меры по повышению уровня безопасности в областном центре и его районах, позволят обеспечить законность и порядок, создавая безопасную среду для жителей и гостей", — подчеркнул прокурор области Нургалым Абдиров.

Глубоким анализом ситуации с преступностью в регионе составлен перечень из 17 кварталов в городе Тараз, а также в Таласском, Меркенском, Шуском и Сарысуском районах, где наблюдается высокая частота правонарушений и требуется особое внимание.

В целях повышения уровня безопасности и защиты граждан эти кварталы взяты под особый контроль.

Органам полиции, уполномоченным и правоохранительным структурам поручено устранить недостатки, повысить результативность и эффективность профилактических мер. Принятые акты прокурорского надзора направлены на устранение нарушений закона, причин и условий правонарушений, а также к строгой ответственности руководителей отдельных подразделений полиции и уполномоченных органов.

Значительное усиление работы правоохранительных органов в ключевых секторах повлияет на снижение уровня преступности – значимый индикатор эффективности работы. Реализация мер осуществляются межведомственными группами, включающими сотрудников всех уполномоченных органов.

Кроме того, постоянный мониторинг отдельных микрорайонов с повышенным уровнем правонарушений позволяет оперативно пересматривать маршруты для рейдовых мероприятий и патрулирования.

"Также не снижаются факты правонарушений против личности и хулиганства в общественных местах, многие из которых совершаются в состоянии алкогольного опьянения", – отметил Нургалым Абдиров.

Так, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 62,8% (с 86 до 140).

Органы полиции ориентированы на эффективное применение предупредительных мер административного характера и устранения формализма в работе.

В целях улучшения кримситуации совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" и владельцами сетей супермаркетов заключен меморандум по приостановлению реализации алкогольной продукции в запрещенное время суток под видом "баров". Вместе с тем, ряд предпринимателей поддержали инициативу прокуроров об осуществлении деятельности до полуночи (в настоящее время таких 11).

Благодаря привлечению общественности и старейшин достигнуты добровольные отказы от продажи алкоголя в 32 селах области, и работа в этом направлении продолжается.

Аким области Ербол Карашукеев поддержал принимаемые меры и подчеркнул о необходимости объединения усилий всех заинтересованных сторон, включая местные исполнительные органы, для создания безопасной среды.

Выработанные Координационным советом меры позволят улучшить эффективность работы правоохранительных и уполномоченных органов и положительно скажутся на состоянии законности и правопорядка.

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