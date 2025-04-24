#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Казахстан опережает страны СНГ по индексу безопасности

Токаев, АНК , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:12 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что символом нашей общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт.

"Сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан согласно авторитетным международным рейтингам опережает многие страны, которые окружают нас", – дополнил глава государства. 

Президент подчеркнул, что в Индексе верховенства закона по опции "Порядок и безопасность" мы располагаемся на 43 месте среди 142 государств. 

С другими заявлениями президента можно ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Общество
12:27, Сегодня
Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Демократия на зарубежные деньги – Президент о проплаченных атаках на Казахстан
Общество
12:21, Сегодня
Демократия на зарубежные деньги – Президент о проплаченных атаках на Казахстан
Токаев призвал уделять особое внимание народным праздникам
Общество
12:19, Сегодня
Токаев призвал уделять особое внимание народным праздникам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: