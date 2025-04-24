Казахстан опережает страны СНГ по индексу безопасности

Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что символом нашей общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт.

"Сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан согласно авторитетным международным рейтингам опережает многие страны, которые окружают нас", – дополнил глава государства.

Президент подчеркнул, что в Индексе верховенства закона по опции "Порядок и безопасность" мы располагаемся на 43 месте среди 142 государств.

С другими заявлениями президента можно ознакомиться здесь.

