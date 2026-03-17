Право

Могут ли беженцы получить гражданство Казахстана и на что они имеют право в РК

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:40 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 17 марта 2026 года напомнили о нормах законодательства, регулирующих правовое положение и меры социальной поддержки беженцев и ищущих убежище лиц на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что государственная политика в данной сфере регламентируется Законом РК "О беженцах".

"Согласно законодательству, статус беженца может быть присвоен иностранцу, который находится вне страны своей гражданской принадлежности в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. При этом нормы закона не распространяются на лиц, претендующих на политическое убежище, а также на граждан, покинувших свою страну исключительно по экономическим причинам".Пресс-служба МТСЗН РК

Как сообщается, беженцы вправе подавать ходатайства на получение разрешения на постоянное место жительства и приобретение гражданства РК. При подаче соответствующих документов они официально освобождены от требования предоставлять справки о несудимости из страны происхождения.

"В строгом соответствии с требованиями Конвенции о статусе беженцев национальным законодательством запрещается возвращать или выдворять лиц, ищущих убежище, и беженцев на границу страны, где их жизни или свободе может угрожать опасность".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда уточнили, что для получения статуса беженца лицу необходимо обратиться с письменным ходатайством в местный исполнительный орган по месту пребывания в течение 5 календарных дней с момента прибытия в Казахстан или с момента, когда стало известно об угрозе преследования.

На весь период рассмотрения ходатайства, включая сроки обжалования, лицо имеет законное право находиться на территории РК.

Также сообщается, что для адаптации и интеграции данной категории лиц государством предусмотрен ряд механизмов социально-экономической поддержки.

В частности, беженцы имеют полное право на осуществление трудовой и предпринимательской деятельности. В отличие от других категорий иностранцев, беженцам и лицам, ищущим убежище, не требуется получать специальное разрешение местного исполнительного органа на трудоустройство.

Кроме того, данной категории лиц медицинская помощь предоставляется на бесплатной основе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). В сфере образования национальное законодательство обеспечивает право детей беженцев и лиц, ищущих убежище, на получение бесплатного дошкольного, начального и общего среднего образования, тогда как высшее и послевузовское образование доступно им на конкурсной основе.

Наряду с этим в соответствии со ст. 120 Социального кодекса РК беженцам наравне с гражданами страны предоставляется адресная социальная помощь в виде безусловной или обусловленной денежной выплаты.

Ранее сообщалось, что женщину лишили гражданства Казахстана и запретили въезд.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Безвозмездный грант почти на 1,6 млн тенге: сколько казахстанцев смогут получить его в 2025 году
