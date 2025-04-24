#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Токаев поручил акимам усилить внимание к межэтническим вопросам

Токаев, АНК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 13:02 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что политико-идеологический ландшафт страны кардинально преобразился, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что за последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился.

"Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание. С точки зрения восприятия политических реалий наш народ в последнее время сильно преобразился, я бы сказал – сделал большой шаг вперед. Мы стали более современным и передовым обществом. Все это предъявляет новые требования к нашей модели общественного согласия", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, если прежние методы успешно работали вчера, это не значит, что они применимы сегодня.

"Нам следует вдумчиво проанализировать все наши успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В моем понимании, Ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере. Уверен, реализация этих конкретных задач еще более усилит работу в такой важной и деликатной сфере, как межэтнические отношения. Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в Казахстане согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны.

"На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Дорожники оставляют вырезанные ямы на несколько дней: комментарий акима Алматы
Общество
13:25, Сегодня
Дорожники оставляют вырезанные ямы на несколько дней: комментарий акима Алматы
Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Общество
12:27, Сегодня
Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Демократия на зарубежные деньги – президент о проплаченных атаках на Казахстан
Общество
12:21, Сегодня
Демократия на зарубежные деньги – президент о проплаченных атаках на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: