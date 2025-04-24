Токаев поручил акимам усилить внимание к межэтническим вопросам

Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что политико-идеологический ландшафт страны кардинально преобразился, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что за последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился.

"Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание. С точки зрения восприятия политических реалий наш народ в последнее время сильно преобразился, я бы сказал – сделал большой шаг вперед. Мы стали более современным и передовым обществом. Все это предъявляет новые требования к нашей модели общественного согласия", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, если прежние методы успешно работали вчера, это не значит, что они применимы сегодня.

"Нам следует вдумчиво проанализировать все наши успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В моем понимании, Ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере. Уверен, реализация этих конкретных задач еще более усилит работу в такой важной и деликатной сфере, как межэтнические отношения. Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в Казахстане согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны.

"На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.