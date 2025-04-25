Алматы переходит на международные стандарты мобильности: приоритет – автобусам

Значительно сократится число парковочных мест по ул. Желтоксан в Алматы, сообщает Zakon.kz.

25 апреля в Almaty Joly рассказали о старте проекта по созданию линии BRT на ул. Желтоксан. В его рамках и будет сокращено количество парковочных мест.

"Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее. Сейчас по улице ежедневно передвигаются до 45 тысяч пассажиров, и с запуском BRT этот поток увеличится", – сказано в распространенном сообщении.

Как отмечают городские власти, цель проекта – продлить действующий участок BRT по улице Тимирязева, связав со строящейся линией на проспекте Райымбек батыра. В результате реализации проекта скоростная автобусная линия BRT повысит транспортную связанность не только в направлении восток-запад, но и юг-север. Ожидается увеличение средней скорости движения автобусов по улице Желтоксан на 40%, а пассажиропотока на 30%.

В городе уже начали работы по строительству BRT на проспекте Райымбек батыра. Строительство разделено на два этапа. Первый этап: начало работ – 23 апреля, завершение – 17 мая, второй этап: начало работ – 18 мая, завершение – 16 июня.