#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Общество

Улицу Сатпаева в Алматы обновят по международным стандартам

улица в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 17:10 Фото: акимат Алматы
В Алматы создадут комфортное и безопасное пространство в рамках комплексного благоустройства ул. Сатпаева. Работы начнутся на участке от ул. Луганского до ул. Байзакова протяженностью 3,7 км. Об этом сообщили в Управлении развития общественных пространств.

Проект разработан с учетом современных подходов к формированию городской среды и международных практик. Концепция подготовлена британской компанией LDA Design.

В рамках проекта предусмотрено масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев лиственных и хвойных пород, кустарников и многолетних цветников, что позволит сформировать устойчивый зеленый каркас улицы и улучшить экологическое состояние территории.

улица в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 17:10

Фото: акимат Алматы

Также запланировано обновление опор освещения, установка современных малых архитектурных форм и арт-объектов в соответствии с новыми стандартами благоустройства.

Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды с приоритетом пешеходного движения. В первую очередь пространство будет ориентировано на удобство пешеходов, при этом сохранится функциональность для автотранспорта. Улица будет адаптирована для прогулок, отдыха и повседневного использования с учетом принципов доступности для всех категорий горожан.

парк в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 17:10

Фото: акимат Алматы

Работы будут проводиться поэтапно с обеспечением беспрепятственного передвижения пешеходов на ключевых участках. В первую очередь работы начнутся на площади Республики с завершением до 1 июня текущего года.

улица в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 17:10

Фото: акимат Алматы

Реализация проекта позволит преобразовать ул. Сатпаева из транзитного пространства в современную общественную территорию – удобную, зеленую и ориентированную на человека. Обновленная улица станет точкой притяжения для жителей и гостей города, а также повысит инвестиционную и туристическую привлекательность Алматы.

Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
