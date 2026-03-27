Улицу Сатпаева в Алматы обновят по международным стандартам

В Алматы создадут комфортное и безопасное пространство в рамках комплексного благоустройства ул. Сатпаева. Работы начнутся на участке от ул. Луганского до ул. Байзакова протяженностью 3,7 км. Об этом сообщили в Управлении развития общественных пространств.

Проект разработан с учетом современных подходов к формированию городской среды и международных практик. Концепция подготовлена британской компанией LDA Design.

В рамках проекта предусмотрено масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев лиственных и хвойных пород, кустарников и многолетних цветников, что позволит сформировать устойчивый зеленый каркас улицы и улучшить экологическое состояние территории.

Фото: акимат Алматы

Также запланировано обновление опор освещения, установка современных малых архитектурных форм и арт-объектов в соответствии с новыми стандартами благоустройства.

Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды с приоритетом пешеходного движения. В первую очередь пространство будет ориентировано на удобство пешеходов, при этом сохранится функциональность для автотранспорта. Улица будет адаптирована для прогулок, отдыха и повседневного использования с учетом принципов доступности для всех категорий горожан.

Работы будут проводиться поэтапно с обеспечением беспрепятственного передвижения пешеходов на ключевых участках. В первую очередь работы начнутся на площади Республики с завершением до 1 июня текущего года.

Реализация проекта позволит преобразовать ул. Сатпаева из транзитного пространства в современную общественную территорию – удобную, зеленую и ориентированную на человека. Обновленная улица станет точкой притяжения для жителей и гостей города, а также повысит инвестиционную и туристическую привлекательность Алматы.