Улицу Сатпаева в Алматы обновят по международным стандартам
Проект разработан с учетом современных подходов к формированию городской среды и международных практик. Концепция подготовлена британской компанией LDA Design.
В рамках проекта предусмотрено масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев лиственных и хвойных пород, кустарников и многолетних цветников, что позволит сформировать устойчивый зеленый каркас улицы и улучшить экологическое состояние территории.
Фото: акимат Алматы
Также запланировано обновление опор освещения, установка современных малых архитектурных форм и арт-объектов в соответствии с новыми стандартами благоустройства.
Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды с приоритетом пешеходного движения. В первую очередь пространство будет ориентировано на удобство пешеходов, при этом сохранится функциональность для автотранспорта. Улица будет адаптирована для прогулок, отдыха и повседневного использования с учетом принципов доступности для всех категорий горожан.
Работы будут проводиться поэтапно с обеспечением беспрепятственного передвижения пешеходов на ключевых участках. В первую очередь работы начнутся на площади Республики с завершением до 1 июня текущего года.
Реализация проекта позволит преобразовать ул. Сатпаева из транзитного пространства в современную общественную территорию – удобную, зеленую и ориентированную на человека. Обновленная улица станет точкой притяжения для жителей и гостей города, а также повысит инвестиционную и туристическую привлекательность Алматы.