Сотрудников соснового резервата на длительные сроки осудили в Павлодаре

В Павлодаре сотрудников соснового резервата признали виновными во взяточничестве и хищении леса на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

За 2022 и 2023 годы государственному лесному природному резервату, по подсчетам правоохранительных органов, был нанесен ущерб на 153 миллиона тенге. Для этого в нарядах на рубку понижалась категория делового леса до топливных дров и уменьшался его объем при продаже ряду предпринимателей. За это гендиректор и сотрудники резервата "Ертіс орманы" получали незаконное вознаграждение.

Также в обвинительном акте указано, что с помощью искажения данных в документах сотрудники резервата способствовали уводу от адекватного наказания местных лесорубов, промышляющих незаконными вырубками.

В начале 2024 года эта деятельность была пресечена правоохранительными органами.

В итоге на скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке.

"Бывшему генеральному директору государственного лесного природного резервата назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Рабочему производственного участка, государственному инспектору и охотоведу – по 10 лет лишения свободы", – пояснил судья СМУС Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Еще один подсудимый, активно сотрудничающий со следствием, признан виновным в хищении и ему предстоит отбыть в заключении три года.

По приговору суда часть имущества осужденных конфискована. Кроме того, они должны возместить государству по иску ГПЛР "Ертіс орманы" материальный ущерб в размере более 120 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.