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События

В Астане состоялась презентация портала "Батырларға тағзым" и выставка фронтовых рукописей

Презентация портала «Батырларға тағзым» , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 19:34 Фото: gov.kz
В Национальном архиве Республики Казахстан состоялась презентация портала "Батырларға тағзым" – информационного ресурса, посвященного участникам Великой Отечественной войны из Казахстана.

В рамках мероприятия также была организована документальная выставка архивных материалов.

Портал "Батырларға тағзым", разработанный Министерством культуры и информации Республики Казахстан, уже содержит обширную базу данных, включающую сведения о 678 331 ветеране. Среди них – 365 Героев Советского Союза, 4 дважды Героя, 19 кавалеров ордена Славы, а также тысячи других солдат, проявивших мужество и стойкость в годы войны.

С момента запуска портал получает свыше 100 заявок ежедневно. По данным за последние два дня, активные заявки на добавление информации о ветеранах поступили из Астаны, Алматы, а также из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Атырауской областей.

Функционал ресурса позволяет пользователям не только находить информацию о фронтовиках, но и самостоятельно вносить данные о своих родственниках – участниках войны. Все новые сведения проходят обязательную архивную проверку перед публикацией.

Проект вызвал интерес не только в Казахстане, но и за его пределами. На сегодняшний день получено около 80 заявок из России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Украины.

В рамках презентации были представлены как цифровые материалы с портала, так и более 150 уникальных документов и писем с фронта из фондов Национального архива. В числе экспонатов – личные документы и фронтовые письма ветеранов: Кари Абитова, Тангирбергена Калиханова, Хамита Ергалиева, Малика Габдуллина и Ермеккали Серикбаева.

В мероприятии приняли участие потомки фронтовиков, государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, студенты и школьники.

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Айсулу Омарова
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