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В Казахстане запустили портал с историей героев Великой Отечественной войны

Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 17:04 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации Казахстана запустило портал, который будет памятником подвигу казахстанцев, совершенному во время Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Основная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории, отметила глава министерства Аида Балаева. Домен сайта – batyrlargatagzym.kz. Казахское словосочетание "Батырларға Тағзым" переводится на русский как "Поклон Героям".

"Как отметил глава государства на III заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги", – пишет министр.

Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала.

"На сегодняшний день портал содержит информацию о более чем 100 тыс. ветеранов- казахстанцев. Мы надеемся, что к 80-летию Великой Отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах", – рассказывает Балаева.

Министерство приглашает каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах. Каждый может помочь проекту, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы.

Данный портал – это результат общей совместной работы Министерства культуры и информации, государственных архивов, Минобороны, волонтеров и гражданского общества, заключила Балаева.

Более одного миллиона казахстанцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Истории ветеранов учат нас ценить мир и свободу. Корреспонденты Zakon.kz встретились с ветеранами той войны.

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Министерство культуры и информации Балаева Аида 2024 год Великая Отечественная война
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