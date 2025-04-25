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Общество

Третья волна паводка: что происходит в Петропавловске, рассказал аким

Третья волна паводка: что происходит в Петропавловске, рассказал аким, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:36 Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сегодня, 25 апреля 2025 года, рассказал о паводковой ситуации в Петропавловске и Кызылжарском районе, сообщает Zakon.kz.

Также глава региона опубликовал в своем Instagram фотографии и видео.

"В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка. В связи с этим ведется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Все службы работают в усиленном режиме", – написал Гауез Нурмухамбетов в пятницу.

По словам акима, в селе Тепличное проводятся превентивные меры по укреплению защитного вала для обеспечения безопасности населенного пункта.

"Работы не прекращались даже ночью. Задействовано свыше 900 человек – это сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии, а также представители местных исполнительных органов. На данный момент ситуация остается стабильной и находится на особом контроле".Гауез Нурмухамбетов

Согласно информации, которую предоставили в областном акимате, по состоянию на 10:00 уровень воды в реке Есиль в Петропавловске – 1137 см.

"За последние два часа +4 см", – уточнили в пресс-службе акимата СКО.

20 апреля 2025 года синоптики предупреждали об опасности паводков в СКО.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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