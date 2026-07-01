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События

Опасность селя: жителей района в Алматы срочно эвакуируют

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:05 Фото: Zakon.kz
1 июля 2026 года стало известно об эвакуации жителей одного из районов Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) заявили, что в связи с селеопасной обстановкой в Наурызбайском районе "проводится превентивная эвакуация жителей, проживающих вдоль русла реки Аксай".

"Для обеспечения безопасности граждан они временно размещаются в пунктах приема населения, развернутых на базе школ Наурызбайского района", – говорится в сообщении.

МЧС развернут оперативный штаб, работают службы гражданской защиты. Открыта горячая линия по номеру: 8 (727) 279-22-32. Уже поступило четыре звонка.

Все мероприятия проводятся в плановом режиме, ситуация находится под контролем.

На телефоны жителей Наурызбайского района Алматы ранее пришло "национальное оповещение" об угрозе подтопления.

"Казгидромет" распространил предупреждение о том, что в связи с прогнозируемыми сильными осадками в горах Алматы сохраняется угроза формирования селевых потоков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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