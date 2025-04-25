В Астане часть проспекта перекроют на девять дней

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 25 апреля 2025 года предупредило о перекрытии участка проспекта, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, начались работы по среднему ремонту по пр. Улы Дала, на участке от пр. Аль-Фараби до пр. Кабанбай батыра.

"В связи с этим, с 25 апреля по 3 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", – сказано в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

21 апреля в Астане перекрыли до 28 апреля ул. Сарыбулак, на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Маскеу.