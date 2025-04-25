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Общество

В Астане часть проспекта перекроют на девять дней

каток для ремонта дорог, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:27 Фото: pixabay
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 25 апреля 2025 года предупредило о перекрытии участка проспекта, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, начались работы по среднему ремонту по пр. Улы Дала, на участке от пр. Аль-Фараби до пр. Кабанбай батыра.

"В связи с этим, с 25 апреля по 3 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", – сказано в сообщении.

Карта перекрытия проспекта Улы Дала в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:27

Фото: акимат Астаны

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

21 апреля в Астане перекрыли до 28 апреля ул. Сарыбулак, на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Маскеу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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