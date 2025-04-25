В Арыси интенсивно ведутся дезинсекционные работы против комаров

С начала весны в Арыси систематически проводятся дезинсекционные работы против комаров. В 2025 году эти мероприятия начались в марте и, согласно плану, продолжатся до июля.

Населенные пункты города Арысь разделены на три сектора, в каждом из которых организована работа на основе четкого плана. В частности, сектор №7 включает населенные пункты Байтоғай, Қожатоғай, Шөгірлі, Ақын-Жақып, сектор №8 – населенные пункты Байырқұм, Көкжиде, Жиделі, а сектор №9 – населенные пункты Акқала и Жосалы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На сегодняшний день, исходя из заключения (предписания) научной группы, работа по дезинсекции ведется двумя способами. В то время, как для борьбы с личинками используется метод пуска биологических препаратов в водоемы, зоны повышенного риска концентрации комаров – водоохранные территории, кустарники прибрежных деревьев и прилегающие к водоемам населенные пункты (10-15 км) – обеззараживаются химическим методом.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В каждом секторе задействованы спецтехника и квалифицированные специалисты. В частности, на постоянной основе работают две единицы дезинсекционной техники, пять специалистов-дезинфекторов и один специалист научного сопровождения.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Для качественного и своевременного выполнения работ организован ежедневный контроль. Эти работы находятся под пристальным надзором областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимата города Арысь и ответственных специалистов сельских округов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Комплексные меры против комаров направлены на охрану здоровья населения, комфортное проживание и улучшение санитарных условий.