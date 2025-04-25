Посольство США предупредило казахстанцев о закрытии записи на собеседования

Посольство США в Казахстане обратилось с предупреждением о записях на визовые собеседования, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным посольства, со 2 мая 2025 года консульства в городах Астане и Алматы будут закрывать запись на визовые собеседования в 17:00 за три рабочих дня до даты собеседования. Для собеседования 2 мая форма DS-160 должна быть отправлена не позднее 17:00 28 апреля.

"Если форма не будет соответствовать требованиям, собеседование отменят, и вам нужно будет переназначить его", – говорится в сообщении.

Если собеседование назначено через визового агента, то ответственность за правильность формы DS-160 лежит на участнике собеседования.

Кроме того, власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home".