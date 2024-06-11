Выдача виз США для казахстанцев: посольство сделало важное заявление

Посольство США в Астане и Генеральное консульство США в Алматы переходят к новому поставщику визовых услуг, сообщает Zakon.kz.

При этом посольство сообщило, что все собеседования на получение неиммиграционных и иммиграционных виз остаются действительными.

"Чтобы получить доступ к новой системе записи на собеседование, посетите веб-сайт. Все заявители на визу должны использовать этот веб-сайт, начиная с 10 июня, для получения визовой информации, оплаты всех необходимых сборов за неиммиграционную визу, записи на собеседование и получения курьерских услуг по доставке документов", – говорится в заявлении.

Ведомство призвало следовать инструкциям в зависимости от статуса вашего заявления на получение неиммиграционной визы:

Если вы оплатили консульский сбор за неиммиграционную визу с помощью сайта, выполните следующие действия, чтобы создать учетную запись пользователя в новой визовой системе и связать ее с существующей записью. Эти действия позволят вам назначать собеседования, вносить изменения, отправлять запросы, а также проверять или изменять опции возврата документов.

сайта, выполните следующие действия, чтобы создать учетную запись пользователя в новой визовой системе и связать ее с существующей записью. Эти действия позволят вам назначать собеседования, вносить изменения, отправлять запросы, а также проверять или изменять опции возврата документов. Перейдите по ссылке и нажмите "Подать заявление".На странице регистрации выберите опцию "Я оплатил визовый сбор до 10 июня 2024 года, и мне нужно привязать существующую запись заявления к моей новой учетной записи пользователя". Заполните страницу с информацией о заявителе. Примечание: Эта информация должна совпадать с ключевыми полями данных в вашего существующего профиля (например, полное имя, дата рождения, номер паспорта и номер подтверждения DS-160).Если введенная информация совпадает с вашим существующим профилем, система свяжет ваш профиль с вашей новой учетной записью пользователя, и вы сможете управлять своей учетной записью онлайн.

Если вы не оплатили консульский сбор за неиммиграционную визу и хотите начать процесс подачи заявления на визу в США, выполните следующие действия. Перейдите по ссылке и нажмите "Подать заявление". На странице регистрации выберите опцию "Я заполнил форму заявителя на неиммиграционную визу США (DS-160) и мне нужно подать заявление на визу".Создайте учетную запись пользователя.Оплатите необходимый консульский сбор. Выберите пункт возврата документа.Запишитесь на собеседование.

"В новой системе записи на собеседование, заявители, имеющие право на получение визы без прохождения собеседования, смогут подать документы на визу в Консульский отдел в Астане или Алматы через курьерскую службу и забрать свои документы после вынесения решения в назначенных пунктах получения. Обратите внимание, что визовый сбор не увеличится в результате этих изменений в процессе", – подчеркнули в посольстве.

Также в ведомстве пояснили, что внедрение этой новой системы является частью усилий Государственного департамента США по постоянному улучшению услуг для наших заявителей на получение визы.

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