В Северо-Казахстанской области незаметно похитили 50 породистых телят

В отдел полиции Тимирязевского района Северо-Казахстанской области обратился директор одного из местных ТОО с заявлением о краже 50 телят аулиекольской породы. Мужчина оценил ущерб в сумму более 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, в Северо-Казахстанской области задержаны подозреваемые в краже 50 телят. Их владелец оценил ущерб в сумму более 5 млн тенге.

На территории хозяйства не было охраны и видеонаблюдения, поэтому кражу не обнаружили сразу. С момента преступления могло пройти около месяца.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны два работника предприятия, 25 и 45 лет. Они похитили телят в несколько партий. Затем их продали различным покупателям в одном из районов Северо-Казахстанской области.

На данный момент у покупателей, которые не проверяли наличие документов, изъяты 25 животных. Полицейские призывают сельхозтоваропроизводителей усиливать меры по защите имущества и обеспечивать безопасность своих хозяйств.

Ранее сообщалось, что миллиарды тенге украли при реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак.