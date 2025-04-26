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Общество

В Северо-Казахстанской области незаметно похитили 50 породистых телят

Животное, природа, трава, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 07:20 Фото: pixabay
В отдел полиции Тимирязевского района Северо-Казахстанской области обратился директор одного из местных ТОО с заявлением о краже 50 телят аулиекольской породы. Мужчина оценил ущерб в сумму более 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, в Северо-Казахстанской области задержаны подозреваемые в краже 50 телят. Их владелец оценил ущерб в сумму более 5 млн тенге.

На территории хозяйства не было охраны и видеонаблюдения, поэтому кражу не обнаружили сразу. С момента преступления могло пройти около месяца.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны два работника предприятия, 25 и 45 лет. Они похитили телят в несколько партий. Затем их продали различным покупателям в одном из районов Северо-Казахстанской области.

На данный момент у покупателей, которые не проверяли наличие документов, изъяты 25 животных. Полицейские призывают сельхозтоваропроизводителей усиливать меры по защите имущества и обеспечивать безопасность своих хозяйств.

Ранее сообщалось, что миллиарды тенге украли при реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак.

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Аксинья Титова
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